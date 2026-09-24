Angola: La Première Dame défend la justice restaurative comme un droit légitime

New York — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a déclaré ce mercredi à New York que la justice restaurative constitue un impératif de restitution, un droit légitime et un fondement essentiel d'un ordre international véritablement équitable.

Mme Lourenço a fait cette déclaration lors du forum « Promouvoir la justice restaurative, la restitution culturelle et la transformation de l'économie créative africaine », organisé par le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies.

Dans son discours, la Première Dame a affirmé que la justice ne doit pas être perçue comme un acte de bienveillance ou de charité, car elle constitue un impératif de restitution et un droit légitime.

Pour Mme Lourenço, les institutions continentales et les blocs régionaux doivent jouer un rôle moteur dans le changement, afin que la justice restaurative devienne une réalité concrète.

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Elle a également plaidé pour une réforme urgente de l'architecture financière mondiale, qui perpétue encore des cycles de dépendance, ainsi que pour une voix commune sur la scène multilatérale.

La Première Dame a aussi plaidé pour la création de cadres juridiques et politiques solides qui sous-tendent les demandes de réparations à l'échelle mondiale, fondées sur le droit international.

Paix et transformation sociale

Mardi, Ana Dias Lourenço a participé à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le thème « Le leadership de l'Angola pour la paix et la transformation sociale en Afrique ».

À cette occasion, elle a déclaré que les Premières Dames ne sont pas de simples spectatrices de l'histoire, mais les architectes de stratégies et de mécanismes essentiels qui garantissent une aide humanitaire indispensable là où les structures traditionnelles peinent à intervenir.

« Dans les situations de conflit armé, ce sont les femmes et les enfants qui supportent le plus lourd fardeau de la violence et des déplacements forcés », a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé que les Premières Dames africaines militent pour la création de « couloirs de dignité » afin de garantir que l'accès aux soins de santé maternelle, à la poursuite de l'éducation des filles et au soutien psychosocial ne soit pas interrompu par les crises.

« Notre engagement institutionnel, renforcé par le dynamisme de l'OPDAD, est axé sur la protection sans compromis de ces populations parmi les plus vulnérables », a-t-elle souligné.

L'OPDAD se penche sur l'avenir des femmes et des filles

À New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est tenu mardi un événement de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), dont Ana Dias Lourenço est la vice-présidente.

Sous le thème « OPDAD : un héritage de leadership au service des femmes et des filles », cet événement a permis de revenir sur le parcours de l'organisation, de célébrer ses partenariats durables et de définir une vision commune pour l'avenir.

Le même jour, Ana Dias Lourenço a participé à la réception offerte par la Première Dame des États-Unis, Melania Trump, sur le thème « Construire ensemble l'avenir ».

Pour la deuxième année consécutive, la Première Dame de la République était présente lundi à la réunion organisée par l'association Theirworld, sur le thème « L'éducation se construit pour demain ».

L'organisation est dirigée par Sarah Brown, militante et épouse de Gordon Brown, ancien Premier ministre du Royaume-Uni.