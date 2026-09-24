Angola: Le SENADIAC réaffirme son engagement en faveur de la protection du droit d'auteur

Luanda — La directrice générale du Service national du droit d'auteur et des droits voisins (SENADIAC), Teresa Cassola, a réaffirmé mercredi à Luanda l'engagement du secteur culturel à renforcer et à protéger le droit d'auteur, conformément à la loi, afin de délimiter les responsabilités entre les éditeurs et les sociétés de gestion collective.

Selon la responsable, qui s'exprimait devant la presse en marge du séminaire sur « L'action des sociétés de gestion collective contre les éditeurs », il est nécessaire de préciser que la collecte, la concession de licences et la gestion des droits relèvent de la responsabilité des sociétés de gestion, telles que l'Union nationale des artistes et compositeurs - Société des auteurs (UNAC-SA) et la Société angolaise du droit d'auteur (SADIA).

D'après la directrice générale, il est indispensable de créer des espaces de dialogue garantissant la sécurité et la sûreté juridique, afin de clarifier les droits respectifs des sociétés de gestion collective et des éditeurs.

Teresa Cassola a invité la communauté artistique à déposer ses oeuvres afin d'éviter les conflits de paternité.

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Elle a expliqué que les frais d'inscription à la SENADIAC sont minimes, variant entre huit mille et quinze mille kwanzas, selon le type d'oeuvre littéraire, artistique ou scientifique.

« Le SENADIAC ne verse pas de redevances ; par conséquent, le titulaire des droits d'auteur doit être enregistré auprès d'une société de gestion collective », a-t-elle précisé.

De son côté, Gelson Manuel, responsable des contrats de l'Association unique des droits d'auteur et des droits voisins (AUDAC), a déclaré que l'objectif de l'institution est de garantir aux artistes angolais la possibilité de vivre de leurs créations et d'éviter la mendicité.

Il a expliqué que l'AUDAC est le bras opérationnel des sociétés de gestion collective et a pour mission d'octroyer des licences et de percevoir les redevances pour l'utilisation d'oeuvres artistiques dans les établissements commerciaux, conformément à la loi n° 15/14 du 31 juillet.

Le responsable a souligné que le non-paiement des redevances par les utilisateurs engendre de nombreux défis.

Il a mis en garde contre les risques liés à la signature de contrats avec des plateformes numériques sans un examen attentif des clauses, dans le seul but d'acquérir une certaine notoriété.

Il a souligné que le versement de redevances n'est pas un impôt, mais un moyen de contribuer à la pérennité des industries créatives.

Parmi les sujets abordés lors de la réunion figuraient « Le rôle des sociétés de gestion collective dans l'octroi de licences, la perception et la distribution des droits d'auteur et des droits voisins » et « Le rôle des éditeurs dans l'exploitation, l'octroi de licences et la gestion des droits d'auteur ».