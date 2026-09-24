Angola: Un responsable plaide pour un renforcement des interactions entre les universités angolaises et chinoises

Luanda — Le président de l'Université de Xiangtan, Liao Yongan, a plaidé mercredi, à Luanda, pour un renforcement des liens entre les universités angolaises et chinoises afin de transformer les connaissances scientifiques en innovations, en produits et en leviers de développement socio-économique.

S'exprimant lors de la Conférence sur l'expérience des universités chinoises et le rôle du droit dans la protection des investissements chinois, le professeur a également souligné l'importance du renforcement de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays, en particulier en matière de développement des talents et de transfert de technologies.

Il a insisté sur la nécessité de rapprocher les universités, les entreprises et les plateformes d'innovation afin de faciliter la transformation des résultats scientifiques en solutions applicables à la production et au marché.

« L'expérience chinoise démontre que la valorisation des résultats scientifiques ne doit pas se limiter à la signature d'accords entre universités et entreprises, mais doit impliquer la création de structures et de services spécialisés pour l'évaluation technologique, les études de marché, la négociation et le transfert de connaissances », a-t-il souligné.

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S'adressant aux universités angolaises, le gestionnaire a proposé la mise en place d'un cadre institutionnel approprié pour créer des plateformes d'innovation, former des équipes professionnelles et promouvoir la coopération.

Il a souligné que les résultats de la recherche scientifique ne révèlent leur valeur que lorsqu'ils sont mis en application et commercialisés, et qu'ils contribuent au développement économique et social du pays.

De son côté, le professeur Carlos Feijó a mis en lumière l'évolution des relations économiques et juridiques entre l'Angola et la Chine, insistant sur le nouveau cadre de protection des investissements des deux pays.

Lors de sa présentation intitulée « Le rôle du droit dans la protection des investissements Chine/Angola », l'universitaire a plaidé pour un renforcement du cadre juridique et institutionnel angolais en matière d'arbitrage, afin de répondre aux engagements pris par l'Angola dans le cadre de sa coopération bilatérale avec la Chine.

Carlos Feijó a également abordé les questions d'expropriation, de transferts de capitaux et de règlement des litiges liés aux investissements étrangers.

Cette conférence, organisée par Angola Capital Humano et visant à partager les expériences en matière de coopération et de développement universitaires entre l'Angola et la Chine, a réuni des représentants gouvernementaux, notamment le secrétaire d'État aux Relations Extérieures, des chefs d'entreprise, des universitaires, des étudiants et d'autres participants.