Tunisie: Consécration internationale - Remise du certificat d'inscription de Sidi Bou Saïd au patrimoine mondial de l'UNESCO

TUNIS — Le village de Sidi Bou Saïd est officiellement entré dans l'histoire. À la suite de son inscription unanime au patrimoine mondial de l'UNESCO le 25 juillet 2026 à Busan (Corée), le certificat officiel a été remis ce jeudi 24 septembre 2026 au siège de l'organisation à Paris. C'est M. Dhia Khaled, Ambassadeur et Délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, qui l'a reçu des mains de Lazare Eloundou Assomo, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l'organisation onusienne.

L'Ambassadeur, Délégué permanent, a réaffirmé à cette occasion " l'importance capitale que la Tunisie accorde à la préservation de son patrimoine dans ses différentes composantes, matérielles, immatérielles, naturelles et géologiques, ainsi que son engagement constant en faveur de sa sauvegarde et de sa transmission aux générations futures ".

Il a également souligné la volonté de la Tunisie de faire de ce patrimoine un levier essentiel de développement culturel, économique et social indique la page Facebook officielle de la Délégation.

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Dans ce contexte, il a réitéré " la détermination de notre pays à renforcer davantage sa coopération avec l'UNESCO, en vue d'élargir les domaines de collaboration entre les deux parties et de poursuivre l'inscription de nouveaux éléments du patrimoine tunisien sur les différentes listes et dispositifs de l'Organisation ".

Selon la même source, l'inscription du village de Sidi Bou Saïd sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO constitue le deuxième accomplissement de la Tunisie en la matière au cours de l'année 2026, après l'inscription, en avril 2026, du Géoparc du Dahar au Réseau des géoparcs mondiaux de l'UNESCO.

Ces avancées témoignent de la priorité accordée par la Tunisie à la préservation de son patrimoine culturel et naturel, en vue de promouvoir un tourisme culturel, scientifique, écologique et durable.

Avec l'inscription du Village de Sidi Bou Saïd, le nombre de biens tunisiens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO s'élève désormais à dix, dont neuf biens culturels et un bien naturel, témoignant de la richesse, de la diversité et de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine tunisien.

Voici les listes actualisées des différents éléments inscrits par la Tunisie :

I. Liste du patrimoine mondial

Biens culturels (9) :

1. Village de Sidi Bou Saïd (2026)

2. L'île de Djerba (2023)

3. Dougga / Thugga (1997)

4. La médina de Sousse (1988)

5. Kairouan (1988)

6. Cité punique de Kerkouane et sa nécropole (1985)

7. La médina de Tunis (1979)

8. Le site archéologique de Carthage (1979)

9. L'amphithéâtre d'El Jem (1979)

Bien naturel (1)

1.Le Parc national de l'Ichkeul (1980)

II. Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (10 dossiers dont 4 nationaux et 6 arabes communs) :

A. Les 4 dossiers nationaux :

1. Les arts du spectacle chez les Twayef de Ghbonten (2024)

2. La harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (2022)

3. La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (2020)

4. Les Savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane (2018)

B. Les 6 dossiers communs avec les pays arabes :

1. Le khôl arabe (2025)

2. Le henné (2024)

3. La gravure sur métaux, tels que l'or, l'argent et le cuivre (2023)

4. Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier (2022)

5. La calligraphie arabe (2021)

6. Le couscous (2020)

III. Registre « Mémoire du monde » (3) :

1. Le fonds musical dans les archives du baron Rodolphe d'Erlanger (1910-1932)

2. L'abolition de l'esclavage en Tunisie (1841-1846)

3. La Course et les relations internationales de la Régence de Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles (2011)

IV. Réseau des Géoparcs mondiaux de l'UNESCO (1) :

1. Géoparc Dahar (2026)

V. Les Chaires de l'UNESCO (7) :

La philosophie, à l'Université de Tunis (1997)

L'Esprit d'apprentissages par les projets, à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie ESPRIT (2016)

La Prospective, l'anticipation et la décision stratégique, à l'Université de Carthage (2019)

L'enseignement supérieur pour le développement durable en Afrique, à l'Université de la Manouba (2024)

L'eau, les déchets et l'énergie, à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (2025)

La littératie, la santé et le développement durable, à l'Université de Sousse (2025)

L'éducation ouverte pour un enseignement innovant, intelligent et inclusif, à l'Université de Sousse (2026).

Pour rappel, les Chaires de l'UNESCO incarnent un engagement académique fort à travers le monde en renforçant la coopération interuniversitaire, le partage des connaissances et le développement durable, mais ne sont pas comptabilisées dans ce décompte officiel des biens, patrimoines et programmes indiciels de l'UNESCO.