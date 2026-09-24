Addis Ababa — L'Éthiopie a clairement inscrit sa quête d'un accès maritime fiable à l'ordre du jour diplomatique mondial. Le président Taye Atske-Selassie a en effet déclaré devant les Nations unies que l'obtention d'un accès à la mer était essentielle pour soutenir la transformation économique du pays et renforcer son intégration dans le commerce mondial.

S'exprimant aujourd'hui lors du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Taye a déclaré que l'Éthiopie explorait toutes les voies diplomatiques possibles pour garantir son accès à la mer.

Il a également souligné que cette question pouvait être traitée d'une manière qui serve les intérêts communs et le développement des pays de la région.

« Malgré ces formidables réalisations, Monsieur le Président, nous avons pris conscience que nos efforts pour bâtir une économie forte ne peuvent déboucher sur un développement durable sans un accès fiable et sûr à la mer », a-t-il déclaré.

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Le président a replacé l'aspiration de l'Éthiopie à disposer d'un débouché sur la mer dans une vision plus large de connectivité régionale, d'intégration économique et de prospérité partagée, plutôt que comme un objectif national isolé.

Il a déclaré que l'Éthiopie restait déterminée à renforcer la coopération et l'intégration dans la Corne de l'Afrique par le développement des infrastructures, le commerce et les relations entre les peuples, tout en appelant au respect du droit de la région à la paix et au développement.

Dans son discours, le président Taye a également établi un lien entre les ambitions maritimes de l'Éthiopie et son programme économique et infrastructurel en pleine expansion, mettant en avant le projet d'un aéroport international de 12,5 milliards de dollars US, conçu pour accueillir jusqu'à 110 millions de passagers et environ quatre millions de tonnes de fret par an.

Il a déclaré que ce projet renforcerait la connectivité de l'Éthiopie et contribuerait à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Ouvrant son discours par une référence au discours historique prononcé par l'empereur Haile Selassie devant l'ONU en 1963, le président Taye a déclaré qu'une paix durable dépendait d'une coopération fondée sur l'égalité souveraine plutôt que sur la domination.

Il a averti que la communauté internationale devait renforcer la sécurité collective et réformer les institutions multilatérales afin qu'elles reflètent les réalités mondiales d'aujourd'hui.

Le président Taye a également réitéré l'appel de l'Éthiopie en faveur d'une réforme en profondeur du Conseil de sécurité de l'ONU, faisant valoir que l'Afrique attendait depuis trop longtemps une représentation équitable dans les processus décisionnels mondiaux.

Il a mis en avant les progrès réalisés par l'Éthiopie dans les domaines des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire, de la restauration de l'environnement et du développement numérique, notamment l'initiative « Green Legacy » et le programme « 5 Million Coders », tout en réaffirmant la volonté de l'Éthiopie d'accueillir la COP32 en 2027.

Le président a appelé à une coopération régionale et internationale soutenue pour faire progresser les énergies renouvelables, la connectivité, la sécurité alimentaire, l'industrie manufacturière et le développement urbain.

En conclusion de son discours, le président Taye a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme, de la dignité humaine, de la justice et de la solidarité, affirmant qu'une coopération internationale renforcée est essentielle pour relever les défis auxquels sont confrontées les générations actuelles et futures.