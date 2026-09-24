Ethiopie: Le pays appelle à un multilatéralisme renforcé et à une voix africaine plus forte à l'ONU

Addis Ababa — Le président éthiopien Taye Atske Selassie a appelé à la mise en place d'un système multilatéral plus solide et plus équitable, exhortant la communauté internationale à renforcer la sécurité collective, à lutter contre les inégalités mondiales et à accorder à l'Afrique une voix significative dans les processus décisionnels mondiaux.

S'exprimant lors du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Taye a déclaré qu'une paix durable ne pouvait être atteinte que par une coopération fondée sur l'égalité souveraine, rappelant l'appel historique lancé par l'empereur Haile Selassie à l'ONU en 1963.

Il a averti que l'affaiblissement de la sécurité collective et la montée en puissance de la politique de force sapaient les fondements de l'ordre international, soulignant que le multilatéralisme devait rester un rempart essentiel contre les conflits.

Le président Taye a identifié le changement climatique, l'intelligence artificielle et l'aggravation des inégalités parmi les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée, appelant à un engagement politique accru pour garantir que les progrès technologiques et économiques profitent aux pays du Sud.

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Il a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie d'accueillir la COP32 en 2027, invitant les dirigeants mondiaux et les acteurs internationaux en Éthiopie afin de faire avancer des solutions climatiques concrètes et inclusives.

Le président a également réitéré l'appel de l'Éthiopie en faveur d'une réforme globale de l'ONU, en particulier du Conseil de sécurité, affirmant que l'Afrique attendait depuis trop longtemps une représentation équitable dans les instances décisionnelles mondiales.

« L'Afrique est restée bien trop longtemps dans l'ombre des instances décisionnelles mondiales », a-t-il déclaré, se demandant comment on pouvait justifier le fait de priver plus de 1,6 milliard d'Africains d'une représentation significative.

Concernant les affaires régionales, le président Taye a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix, de l'intégration régionale et du développement dans la Corne de l'Afrique, tout en appelant à une solution au conflit au Soudan menée et prise en main par les Soudanais eux-mêmes.

Il a également mis en avant les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de sécurité alimentaire, d'énergies renouvelables, de restauration de l'environnement et de développement numérique, notamment l'initiative « Green Legacy », le programme « 5 Million Coders » et les ambitions du pays en matière d'énergie propre.

Le président a décrit le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme un projet panafricain majeur d'énergie propre, capable de contribuer à la prospérité régionale.

Il a en outre souligné la volonté de l'Éthiopie de disposer d'un accès maritime fiable, affirmant qu'un accès sûr à la mer est essentiel pour soutenir la transformation économique du pays et son intégration dans le commerce mondial.

« Nous explorons toutes les voies diplomatiques possibles pour garantir l'accès à la mer et depuis la mer, afin d'assurer l'intégration de l'Éthiopie dans le système commercial mondial », a-t-il déclaré.

Le président Taye a conclu en réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme, de la dignité humaine, de la justice et de la solidarité, et en exhortant les nations à redéfinir collectivement la coopération internationale afin de relever les défis auxquels sont confrontées les générations actuelles et futures.