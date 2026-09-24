Sénégal: Touba - Plus 500 kits scolaires distribués à des écoliers

Aboubacar Fofana sidiki, représentant pays de l'ONG Italienne "À Poco à Poco" a procédé le mardi 22 septembre 2026, à la remise de plus de 500 kits scolaires à des écoliers des villages de Mahou Sokourala et de Mahanan dans le département de Touba, chef-lieu de la Région du Bafing.

C'est accompagné d'une forte délégation, qu'il a fait don de fournitures scolaires (cahier, stylo gomme...) à l'ensemble des élèves et des tenues scolaires neuves à tous les enfants des cours préparatoires premières années. Soit au total, 550 kits scolaires et 117 tenues distribués aux néo écoliers. Le tout d'un coût global estimé à plus de 2 millions FCFA.

Partout où la caravane est passée, comme à son habitude, le donateur a encouragé les parents à la scolarisation de tous les enfants filles et garçons. Car pour lui, tous enfants devraient être logés à la même enseigne en matière d'éducation. "Une société sans éducation, court à sa perte", a-t-il affirmé. Il ajoute :

"C'est un réel bonheur pour nous d'accompagner les enfants qui représentent l'avenir de la région et du pays".

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Dosso Sinaly, directeur de l'Epp Mahou Sokourala, a exprimé la gratitude de la communauté éducative au M. Fofana et à l'ensemble des contributeurs de "À Poco à Poco" qui sont à l'oeuvre depuis plus d'une décennie.

"Votre soutien au cours de toutes ces années constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves. Ces fournitures remis, participent sans aucun doute à l'amélioration des nos résultats à l'examen du CEPE. À vous et à tous vos amis, nous disons infiniment merci ", a-t-il remercié.