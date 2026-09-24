Sénégal: Ziguinchor - SOLUPLAST, un projet de lutte contre les déchets plastiques présenté aux acteurs

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le projet Solution durable à la pollution plastique au Sénégal (SOLUPLAST) a été présenté, mercredi aux acteurs et autorités de la région de Ziguinchor (sud), où le programme mise sur une "co-construction et une collaboration" avec les futurs bénéficiaires.

D'un coût de trois milliards de francs CFA, le projet Solution durable à la pollution plastique au Sénégal, d'une durée de cinq ans, est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

"Pour Ziguinchor, qui fait partie avec Dakar, Thiès et Saint-Louis des trois zones d'intervention, nous allons privilégier l'approche bottom-up, ce qui consiste à faire une co-construction de ce que nous allons faire dans le cadre de ce projet. Nous allons essayer d'y aller en partenariat et en étroite collaboration avec les acteurs bénéficiaires", a dit Kadidiatou Dramé, coordonnatrice du projet.

Elle s'exprimait à l'occasion d'un atelier d'information et de présentation du projet en présence de plusieurs acteurs.

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Elle a annoncé que les équipes de SOLUPLATS vont travailler avec les autorités administratives, dont le gouverneur de la région de Ziguinchor pour mettre en place un comité de pré-sélection qui va accompagner le projet dans la sélection des acteurs bénéficiaires.

Kadidiatou Dramé a rappelé que le Sénégal est confronté à un réel défi en matière de lutte contre la pollution plastique.

C'est dans ce cadre, dit-elle que le Fonds pour l'environnement mondial a financé ce projet pour lutter contre la pollution plastique dans le secteur de l'alimentation et de la boisson.

"C'est un projet qui est mis en oeuvre par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique à travers la direction de la réglementation environnementale et du contrôle et l'unité de gestion du projet. Il sera mis en oeuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui est une entité d'exécution du FEM", a expliqué la coordonnatrice.

Khadidiatou Dramé a fait savoir que ce projet comporte quatre composantes, notamment le renforcement juridique et institutionnel de la lutte contre la pollution au Sénégal, la tenue d'activités liées au changement de comportement et de la gestion des connaissances et l'accompagnement du secteur privé.

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