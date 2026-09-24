Sénégal: Diourbel - L'antenne régionale de l'ONFP réalisée à 98 %

Diourbel — La directrice générale de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Dr Mame Awa Ndoye a déclaré, mercredi, à Diourbel (centre) que le taux d'exécution de l'antenne régionale de l'ONFP est évalué à 98 %, avec une capacité d'accueil prévue de 300 bénéficiaires.

"Cette antenne régionale de l'ONFP de Diourbel est d'une valeur de 1,1 milliard de francs CFA et sa capacité d'accueil est prévue pour 300 bénéficiaires. Nous avons jugé nécessaire d'effectuer une visite des chantiers pour apprécier l'état des travaux", a-t-elle dit.

Elle effectuait une visite de chantier à l'antenne régionale de l'ONFP à Diourbel dont le coût est estimé à 1,1 milliard de francs CFA.

Selon Mame Awa Ndoye, l'objectif est de développer des initiatives de proximité et de disposer d'infrastructures permettant de délivrer convenablement les formations aux populations du pôle regroupant les régions de Diourbel et Louga.

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Elle a souligné que cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'approche territoriale des interventions de l'ONFP.

L'antenne comprend trois bâtiments principaux : un bâtiment administratif destiné aux services de l'ONFP, un bâtiment dédié à la formation professionnelle et à l'incubation et un autre consacré à l'hébergement et à la restauration des apprenants et des futurs enseignants.

Les premières filières concernent notamment les secteurs primaire, secondaire et tertiaire : agriculture, élevage, transformation, gestion, comptabilité et secrétariat.

La directrice générale a également évoqué le développement de nouvelles offres dans l'agriculture moderne, le BTP et le numérique.

"Il faudra que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines soient à la hauteur pour pouvoir convenablement délivrer ces services", a-t-elle insisté, rappelant le rôle stratégique de l'ONFP dans la transformation du capital humain devant porter la croissance économique du Sénégal.

Mme Ndoye a précisé que la visite constitue une étape de travail avant la réception provisoire, qui devra associer les services déconcentrés de l'État, notamment le gouverneur et les autres services concernés.

Une réception définitive et une inauguration pourraient intervenir rapidement, selon l'état des préparatifs.

La directrice de la construction et de l'équipement des centres de formation de l'ONFP, Ndeye Yacine Fall, a confirmé un taux d'exécution technique de 98 %.

Le chef d'antenne du pôle Diourbel-Louga, Bassirou Sarr, a, pour sa part, salué l'arrivée de la nouvelle directrice générale, assurant que cette infrastructure permettra d'abriter les agents de l'antenne, des centres de formation d'excellence, ainsi que des espaces d'hébergement et de restauration.