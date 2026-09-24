Sénégal: Entretien au sommet à New York pour renforcer la coopération entre le pays et Helsinki

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a discuté mercredi à New York avec son homologue de la Finlande des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, a indiqué la présidence sénégalaise.

"Les deux chefs d'État ont passé en revue les relations entre le Sénégal et la Finlande et exploré les voies d'un renforcement de leur coopération", a-t-elle notamment fait savoir dans une note publiée sur ses plateformes officielles.

Les deux dirigeants ont également échangé sur les grandes questions internationales à l'ordre du jour de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à laquelle ils prennent part à New York, rapporte la même source.

Elle rappelle que cet entretien s'inscrit dans la série de rencontres que le chef de l'État consacre, à New York, au dialogue avec ses homologues et à la promotion des partenariats du Sénégal.