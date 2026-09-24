Sénégal: Pomme de terre - Des producteurs français prospectent le marché sénégalais

Dakar — Une délégation de France Plants, une organisation réunissant des acteurs français du plant de pomme de terre, effectue une mission d'étude et de prospection au Sénégal, un pays qu'elle considère comme une potentielle destination de ses semences et de sa production.

Pendant son séjour de deux jours, elle va rencontrer des acteurs publics et privés de la filière pomme de terre, de la recherche agricole et de l'encadrement technique des producteurs.

"L'objectif de cette mission est de bien identifier les besoins prioritaires et de préparer des collaborations pour les prochaines années, avec des partenariats gagnant-gagnant entre les acteurs publics et privés", a expliqué Bernard Quéré, le directeur de France Plants.

L'organisation qu'il dirige souhaite que les producteurs sénégalais de pomme de terre choisissent les semences et les variétés françaises "en toute confiance".

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D'après lui, la mission veut bien identifier les besoins du marché sénégalais, renforcer les relations entre les professionnels de la pomme de terre des deux pays et trouver des opportunités de coopération technique et commerciale.

"Nous apportons aussi l'expérience de notre filière de plants certifiés, qui est basée sur les contrôles, la traçabilité des lots et une expérience de plus d'une centaine d'années, pour garantir à nos partenaires des plants de bonne qualité", a assuré le directeur de France Plants.

La France fait partie des principaux producteurs et exportateurs de plants de pomme de terre, a-t-il signalé, indiquant que son pays exporte vers le Sénégal 9 000, voire 10 000 tonnes par an.

"Notre message est simple et clair : la qualité des variétés est un levier essentiel pour améliorer les récoltes et les revenus des producteurs. Nous sommes disposés à aider le Sénégal à atteindre son objectif de souveraineté alimentaire et à apporter des techniques aux producteurs et aux professionnels sénégalais de la pomme de terre", a promis M. Quéré.

La délégation de France Plants envisage d'avoir des réunions de travail avec des responsables ministériels sénégalais, de visiter des fermes et des équipements de stockage, de s'entretenir aussi avec des producteurs de pommes de terre.

"Nous voulons inscrire nos partenariats dans la durée, assurer un accompagnement technique, variétal et commercial à nos partenaires", a assuré Yann Kervern, un membre de la délégation française, promettant de bonnes variétés de semences certifiées aux producteurs sénégalais, un renforcement de leurs capacités techniques et une amélioration des conditions de stockage et de conservation de la production du Sénégal.

France Plants veut aussi nouer des partenariats commerciaux et de partage d'expertise avec les acteurs de la filière pomme de terre au Sénégal, selon M. Kervern.