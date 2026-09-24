Madagascar: Appui - Des artisans du bambou dotés d'équipements

La filière bambou à Madagascar reste confrontée à des défis majeurs. Si la demande extérieure est bel et bien au rendez-vous, avec des exportations déjà tournées vers La Réunion, les Seychelles et l'Europe, la production locale souffre d'un déficit structurel. Entre pénuries de matières premières et manque d'équipements adaptés, les artisans peinent à répondre aux exigences quantitatives et qualitatives du marché mondial.

« L'enjeu réside désormais dans la normalisation des produits et l'amélioration des finitions. Des formations techniques ont déjà été dispensées dans les régions. L'action de l'Organisation internationale du bambou et du rotin (INBAR) vise aujourd'hui à structurer les synergies entre ces bassins de production et la capitale. La mise aux normes est donc le passage obligé pour permettre à l'artisanat malgache de s'imposer durablement sur la scène internationale », explique Jean-Yves Razafindrakoto, président de l'ONG Center Malagasy for Bamboo Resources and Technology (CMBART).

Dans cette optique, l'Association Fivoarana Malagasy (Afima), qui regroupe les artisans de la filière bambou, a reçu hier un lot de matériel et d'équipements, notamment des machines à coudre, destinés à perfectionner les produits finis. Cette dotation résulte d'un appui conjoint de l'Organisation internationale du bambou et du rotin (INBAR) et de la coopération chinoise.