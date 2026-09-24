Afrique: Coopérations - Les liens éducatifs entre la Russie et Madagascar se renforcent

24 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La coopération entre la Fédération de Russie et Madagascar dans le domaine de l'éducation franchit une nouvelle étape. La Maison russe à Madagascar et l'Université d'État de Saint-Pétersbourg (SPbGU) ont signé un accord de coopération, à travers Andreï Lessine, directeur du Centre de test linguistique de la SPbGU, et Ilya Kontanistov, directeur de la Maison russe à Madagascar. La cérémonie s'est tenue à l'ambassade de Russie à Antananarivo, rapporte un correspondant de l'« Initiative africaine ».

« La signature de cet accord est une étape pratique importante qui permettra d'élargir les possibilités pour les jeunes Malgaches de recevoir une éducation en Russie, de promouvoir l'apprentissage du russe et de créer de nouvelles conditions pour le travail scientifique conjoint. Je suis sûr que les accords conclus constitueront la base de nouveaux projets communs et renforceront davantage nos liens », a déclaré le chargé d'affaires par intérim de Russie à Madagascar, Alexeï Buriak, lors de la cérémonie.

L'objectif de cet accord est de promouvoir les échanges entre Madagascar et la Russie dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Il vise également à élargir les opportunités pour les jeunes Malgaches de poursuivre leurs études à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg (SPbGU), en Russie. L'organisation d'activités conjointes d'information et de sensibilisation destinées aux jeunes Malgaches concernant les différentes filières de formation proposées par l'Université d'État de Saint-Pétersbourg fait également partie intégrante de cet accord.

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