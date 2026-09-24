Madagascar: Basketball 5X5 - N1A - GNBC et COSPN défendent leur titre

Tenants du titre, la GNBC chez les dames et le COSPN chez les hommes abordent cette nouvelle campagne avec le statut d'équipes à battre. Une mission qui s'annonce relevée.

Le Palais des Sports de Mahamasina s'apprête à vivre onze jours intenses au rythme du basketball national. Du 24 septembre au 4 octobre, les meilleures formations engagées dans le championnat de Madagascar N1A (hommes et dames) se retrouveront pour la phase finale. Au terme de la compétition, deux clubs inscriront leur nom au sommet du basket malgache.

Chez les dames, la GNBC Analamanga remet son titre en jeu avec l'ambition de conserver sa couronne. Elle évoluera dans la poule B aux côtés du BC Somava Sava, de l'ASSM Analamanga, de Dunamis Analamanga et de l'Ascut Atsinanana un groupe où chaque rencontre sera décisive pour la qualification.

Dans la poule A, la lutte s'annonce tout aussi ouverte entre MB2ALL Analamanga, JEA Vakinankaratra, Ankaratra Vakinankaratra, JCBA Analamanga, EBF Haute Matsiatra et Varsity Anosy. Au vu des récentes prestations, quatre équipes semblent se détacher légèrement : la GNBC, MB2ALL, JEA et le BC Somava. Une hiérarchie qui reste toutefois théorique avant le coup d'envoi.

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Ankaratra, le JCBA, l'Ascut et les autres prétendants disposent eux aussi d'atouts solides pour jouer les trouble-fêtes.

La GNBC connaît bien la pression inhérente au statut de championne en titre. « Il n'y a aucune équipe à sous-estimer. Notre objectif est d'être à la hauteur de nos ambitions et de conserver le trône », souligne Eli Michaël Rakotonindrina, entraîneur de la section féminine. Un discours qui traduit la volonté du club de ne céder à aucune facilité.

Bousculer la hiérarchie

Du côté masculin, le COSPN arrive dans une configuration similaire. Le tenant du titre figure dans la poule B avec le RBC Boeny, le BCB Boeny, l'ASCB Boeny, le BC Somava Sava et l'ASSM Analamanga. Dans la poule A, la GNBC Analamanga, le MBC Atsinanana, le Cosfa Analamanga, l'Ascut Atsinanana, le Fandrasa Haute Matsiatra et le SBC Vakinankaratra tenteront également de tirer leur épingle du jeu.

Pour le COSPN, cette phase finale s'inscrit dans un cadre plus large : la préparation conjointe du championnat national et du Road to BAL.

« L'équipe s'est préparée pour ce double objectif. De nouveaux joueurs comme Hasina, Stanley, Gerardo ou Franky ont intégré le groupe, car nous misons sur la relève », explique Tojo Hery Rasamoelina, head coach du club.

Le MBC, le BCB, l'Ascum, le RBC Boeny et le Cosfa ne comptent pas pour autant jouer les figurants. Chacun cherchera à saisir sa chance pour bousculer la hiérarchie et décrocher la couronne. À Mahamasina, l'enjeu ne résidera donc pas seulement dans la capacité de la GNBC et du COSPN à conserver leur bien, mais aussi dans l'émergence de challengers capables de leur barrer la route.