Madagascar: 5X5 - N1A DAMES - Chaudes retrouvailles entre MB2ALL et BC Somava

Le Palais des sports Mahamasina sera le théâtre d'une rencontre particulière ce vendredi à partir de 8h 30 dans le cadre du sommet national N1A, qui s'étalera du 24 septembre au 4 octobre. Dans la petite salle, MB2ALL Analamanga affrontera le BC Somava Sava. Au-delà de l'enjeu sportif, ce duel sera marqué par les retrouvailles entre anciennes coéquipières.

Hoby Ravelonjanahary, alias Kaps, et Sydonie Andriamihajanirina ont rejoint les rangs du BC Somava. Elles retrouveront ainsi leurs anciennes coéquipières de MB2ALL, mais cette fois dans le camp adverse. Une situation particulière qui donnera une dimension supplémentaire à cette confrontation entre deux formations ambitieuses.

Pour sa première participation à la phase finale N1A, BC Somava entend désormais se mesurer aux formations les plus expérimentées. Face à lui, MB2ALL affiche de solides ambitions et vise une place en finale.

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Le fait de retrouver d'anciennes joueuses formées au club ne constitue d'ailleurs pas une source de pression particulière pour MB2ALL. « Pour MB2ALL, l'objectif est d'aller au moins jusqu'en finale. Affronter des joueuses formées au sein de notre club, et elles sont éparpillées dans plusieurs clubs comme Varsity, la GNBC, Ankaratra, ne nous pose pas de problème. C'est une fierté pour le club de les voir jouer dans d'autres clubs. Sur le terrain, ce sont des adversaires que nous espérons battre », explique Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL.

Nous avons essayé de contacter Bayard Razafindralambo, coach de BC Somava, pour demander ses impressions sur la rencontre, mais il est resté injoignable.

Sur le parquet, les liens du passé laisseront place à la compétition. Kaps et Sydonie auront à coeur de défendre les couleurs de Somava, tandis que leurs anciennes partenaires chercheront à s'imposer. Les souvenirs et l'amitié devront ainsi céder la place au duel sportif.