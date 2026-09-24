Afrique: CAN U23 - Les matchs amicaux restent incertains

Le regroupement des trente-cinq joueurs locaux présélectionnés, issus de différentes régions, a débuté le 12 septembre. En attendant la présentation officielle du staff et du calendrier de préparation, les séances se tiennent sur différents terrains de la capitale, selon leur disponibilité : à l'annexe Barea de Mahamasina, à Betongolo ou à Iavoloha.

Les Barea U23 préparent le deuxième tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie, après le désistement des Comores au premier tour. Ils affronteront les Bafana Bafana sud-africains, avec un match aller prévu le 9 novembre et un retour le 17 novembre.

Deux matchs amicaux et un stage bloqué avaient initialement été prévus. Selon notre source, ils devraient finalement être annulés faute de moyens. Boualam Mankour, qui entraînait déjà les Barea U23 en 2022, devrait arriver à Madagascar début octobre pour préparer les joueurs locaux pendant une dizaine de jours.

Herimanitra Rabeharisoa, membre de son staff, devrait arrêter la liste d'une vingtaine de joueurs locaux la semaine prochaine. De leur côté, Hery Nirina Jacques Landry Ralison, dit « Nene », et Johan Paul, ancien capitaine des Barea, devraient également proposer une liste d'une vingtaine de joueurs évoluant à l'étranger.