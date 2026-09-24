Afrique: Volleyball - Championnat de Madagascar 1 D - Les Gendarmes favoris à leur succession

La GNVB part favorite. Vingt et une équipes, dont douze masculines et neuf féminines, sont engagées dans le championnat de Madagascar de première division, qui se déroulera du 26 septembre au 3 octobre au gymnase d'Ankorondrano.

La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) d'Analamanga a dominé la compétition ces dernières années. Elle a réalisé le doublé en remportant les titres nationaux masculin et féminin lors des trois dernières saisons. En 2025, la finale masculine avait opposé deux équipes de la GNVB. L'Akany Sambatra Itaosy avait terminé troisième après sa victoire contre le COSFA lors du match de classement. Chez les dames, l'équipe de Betongolo avait battu Squad-X d'Analamanga en finale.

La composition des poules et l'établissement du calendrier des matchs seront à l'ordre du jour de la réunion technique prévue ce vendredi après-midi à Ankorondrano.