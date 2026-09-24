Madagascar: Rugby à VII - Africa Men's Sevens - Les Makis dans une poule abordable

Madagascar connaît désormais ses adversaires pour l'Africa Men's Sevens, prévu les 3 et 4 octobre à Maurice. Placés dans la poule B, les Makis affronteront le Kenya, la Namibie et La Réunion.

Habitué aux compétitions internationales et déjà présent sur le circuit mondial, le Kenya apparaît comme l'adversaire le plus expérimenté du groupe. La Namibie et La Réunion semblent davantage à la portée des Malgaches, qui devront toutefois éviter tout excès de confiance.

Pour les hommes de Mboazafy Noé Rakotoarivelo, entraîneur des Makis, ce tournoi représente une occasion de confirmer les progrès réalisés ces dernières années. Madagascar avait terminé vice-champion d'Afrique en 2025, après une défaite 28 à 12 face à l'Afrique du Sud en finale. Cette performance constitue une référence avant de retrouver les meilleures équipes du continent.

Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales et pourront poursuivre leur course au podium. Pour les Makis, chaque rencontre comptera, notamment celles face à la Namibie et à La Réunion, avant le choc contre le Kenya.

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L'enjeu dépasse toutefois le classement de cette compétition. Le tournoi s'inscrit dans la préparation à la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Une place sera attribuée à l'Afrique à l'issue du tournoi régional de qualification prévu en 2027.

Le rendez-vous mauricien constitue donc une étape importante pour Madagascar. Les Makis devront d'abord sortir de leur poule, puis viser le meilleur classement possible. L'équipe poursuit actuellement sa préparation au stade Makis d'Andohatapenaka. Le départ de la délégation malgache est prévu le 1er octobre.