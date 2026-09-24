Madagascar: Malagasy Design Gaze réinvente les savoir-faire malgaches

Pour sa deuxième édition, Malagasy Design Gaze réunit onze designers autour du thème « Re Dessin, Re Dessein », à la croisée du patrimoine, de l'artisanat et de la création contemporaine.

Réinventer sans effacer les gestes du passé. C'est l'ambition de Malagasy Design Gaze, dont la deuxième édition se tient du 19 septembre au 2 octobre à l'Orange Digital Center Soarano. Sous le thème « Re Dessin, Re Dessein », l'exposition montre comment les formes, matières et techniques issues du savoir-faire malgache peuvent être réinterprétées pour créer de nouveaux objets et usages.

Placée sous le commissariat d'Ihoby Lysiane Rabarijohn, avec Malalatiana Ravelomaniraka à la co-coordination, la manifestation accorde une place particulière au dialogue entre designers et artisans. « Je voudrais mettre en avant le lien entre l'artisan et le designer, afin d'assurer la transmission et le partage », explique Ihoby Lysiane Rabarijohn. La plupart des onze exposants travaillent ainsi avec des artisans locaux, notamment à l'image de Georges Floret avec les ateliers d'Analakely.

Du savoir-faire au design contemporain

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le jeu de mots autour de « dessin » et « dessein » renvoie à l'idée d'intention, de projet et de représentation. Le préfixe « re- » évoque quant à lui le retour, mais aussi la transformation et le renouvellement. L'exposition propose ainsi de porter un nouveau regard sur des éléments existants plutôt que de se limiter à leur reproduction.

Objets et matières issus de l'artisanat sont détournés ou réinterprétés, changeant parfois de fonction et de perception. Le patrimoine devient ainsi une source de création contemporaine, tout en maintenant le lien avec les artisans qui maîtrisent les gestes et les techniques.

À travers ces différentes oeuvres d'art, l'exposition met en relation patrimoine, artisanat et design contemporain, tout en invitant le public à porter un regard renouvelé sur les savoir-faire malgaches.