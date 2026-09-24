Madagascar: Fenoario - La mort d'un garçon de 6 ans fait l'objet d'une enquête

24 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

La mort de Finaritrasoa Valimbavaka, 6 ans, suscite l'émoi à Ambohijafy, dans la commune de Fenoarivo. Selon des sources locales, l'enfant présentait régulièrement des blessures. Interrogé à ce sujet, il aurait déclaré avoir été battu à la maison.

Lundi dernier, les habitants ont appris que le garçon était mort et aurait été enterré sans que les responsables du fokontany en soient informés. Ils ont alerté les autorités. Les forces de l'ordre et des médecins se sont rendus sur place, puis le corps a été exhumé pour être examiné dans le cadre de l'enquête sur ce décès suspect.

Trois personnes, dont les parents de l'enfant, sont mises en cause et restent à la disposition des enquêteurs. Après l'examen, le corps a été remis à la famille pour être inhumé. L'enquête se poursuit et le parquet a été saisi du dossier.

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