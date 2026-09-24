Madagascar: Tanjombato - Deux suspects arrêtés après la mort de deux frères

Deux suspects ont été arrêtés à Toamasina après la découverte des corps de deux frères dans l'Ikopa, à Tanjombato. Une dispute liée à la jalousie serait à l'origine du drame, selon la police.

Les deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans la mort de deux jeunes hommes, dont les corps ont été retrouvés dans l'Ikopa, à Tanjombato, ont été arrêtés samedi dernier à Toamasina, au domicile de leur mère, par la Police chargée de la lutte contre la criminalité, Section troisième (BC3). Ils avaient pris la fuite après les faits. Selon une source policière, les deux victimes auraient été tuées à la suite d'une dispute provoquée par une jalousie excessive.

Pour rappel, Tahiry et Tiavina avaient quitté leur domicile le 11 septembre dernier et étaient sortis avec une femme ce soir-là. Les deux hommes actuellement arrêtés sont respectivement le compagnon et le frère de cette femme. Pris de jalousie, l'un des suspects n'aurait pas supporté la situation et la dispute aurait dégénéré en meurtre.

La famille des deux jeunes hommes avait signalé leur disparition le 13 septembre 2026. La police a alors lancé des recherches.

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Caméras

Les corps sans vie de Tiavina et de Tahiry ont été retrouvés dans la rivière Ikopa, à Tanjombato, l'un le 15 septembre et l'autre le 16 septembre.

Au cours de l'enquête, la BC3 a obtenu des images de caméras de surveillance montrant les deux suspects en compagnie des victimes. Interrogés à Toamasina, les deux mis en cause auraient reconnu, selon la police, les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la BC à Anosy, hier matin, puis présentés au parquet hier après-midi, dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire.