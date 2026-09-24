Madagascar: Trafic de tortues - Des ressortissants chinois placés à Tsiafahy

24 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary.

Deux ressortissants chinois ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport international d'Ivato, à la fin de la semaine dernière. Ils ont été interrogés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de tortues, des faits de blanchiment d'argent et une association de malfaiteurs.

Présentés au Pôle anticorruption (PAC) avant-hier, les deux hommes ont été placés en détention provisoire à Tsiafahy. Un troisième ressortissant chinois, arrêté auparavant dans la même affaire, est également détenu. Interpellé fin janvier à la suite d'informations reçues par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, il avait été placé en détention en février.

Sensibilisation

Il est soupçonné d'exploitation et de trafic illicites de tortues, de blanchiment d'argent et de complicité avec un réseau criminel. L'enquête a ensuite permis d'identifier les deux autres suspects, arrêtés à leur arrivée en provenance de Chine.

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Face à la multiplication des affaires de ce type impliquant des ressortissants étrangers, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mis en place des cours de chinois pour ses officiers de police judiciaire (OPJ) chargés des enquêtes. Il poursuit également ses actions de sensibilisation à l'interdiction de capturer, détenir, consommer, vendre ou exporter des tortues à Madagascar.

Toute personne ayant connaissance d'une exploitation ou d'une exportation illégale des ressources naturelles du pays est invitée à appeler le numéro vert 955.

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