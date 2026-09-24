Madagascar: Itaosy - Deux hommes blessés lors d'une agression à l'arme blanche

24 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Deux hommes ont été blessés lors d'une agression commise par plusieurs individus dans la nuit de dimanche à Itaosy. L'un d'eux, grièvement atteint, est toujours hospitalisé. Le second a pu rentrer chez lui et poursuit ses soins. Deux suspects ont été placés en garde à vue par la gendarmerie.

Les deux victimes, qui sont des proches, rentraient à pied avec des amis lorsqu'elles ont été prises à partie par cinq hommes à Ambohitsaratelo, sur la route menant à Andohatanjona. Selon les premiers éléments de l'enquête, certains des assaillants les ont blessées à l'arme blanche.

Après avoir conduit les deux hommes à l'hôpital, leurs proches ont déposé plainte. Les gendarmes ont arrêté un premier suspect le soir même. Présenté comme le principal instigateur de l'agression, il aurait été trouvé en possession du couteau utilisé, selon une source proche de l'enquête. Un second suspect a été placé en garde à vue le lendemain, après avoir été conduit à la gendarmerie par sa famille.

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