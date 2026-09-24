Sénégal: Appel à la reconnaissance de la langue des signes, pour une meilleure inclusion des personnes sourdes

Thiès — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a appelé mercredi à Thiès, à reconnaître la langue des signes, pour une meilleure inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes.

"Cette journée nous invite à renouveler notre engagement collectif autour d'une fonction forte : reconnaître la langues des signes", a déclaré Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

Elle présidait, à l'auditorium de Thiès, la 10-ème édition de la Journée internationale de la langue des signes, sous le thème "Promotion de la langue des signes et de l'inclusion des personnes sourdes".

Selon la ministre de la Famille et de l'Action sociale, "reconnaître la langue des signes, c'est reconnaître pleinement les droits des personnes sourdes et malentendantes et leur place dans notre société".

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Elle considère que le thème retenu cette année, trouve "une résonance particulière dans notre pays", où il rejoint la vision des pouvoirs publics qui "place l'inclusion sociale, l'équité et la justice au coeur de l'action publique".

"Cette ambition, poursuit-elle, s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation de notre pays, qui fait du capital humain et de la participation citoyenne des leviers majeurs de développement".

Mme Diouf a ajouté que l'inclusion des personnes vivant avec un handicap, notamment les personnes sourdes ou malentendantes, constitue à la fois une "exigence de justice sociale" et un "impératif de développement".

"La journée internationale des langues des signes nous rappelle que l'accès à une communication adaptée, à une éducation de qualité et à des services accessibles constitue une condition essentielle de l'exercice effectif des droits", a dit l'officielle.

Pour elle, la surdité demeure un "enjeu majeur de santé publique" à l'échelle mondiale, "plus d'un milliard de personnes vivent avec une déficience auditive, à divers degrés, dont plusieurs millions d'enfants".

"Cette situation appelle des efforts soutenus en matière de prévention, de dépistage précoce, d'accès aux soins spécialisés et de réadaptation", a-t-elle relevé.

Marie Angélique Mame Selbé Diouf a souligné que la déficience auditive peut avoir des conséquences importantes sur la communication, l'éducation, l'insertion professionnelle et la participation sociale, "lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps".

Elle peut ainsi limiter les chances de réussite scolaire et d'épanouissement personnel.

"C'est pourquoi, dit-elle, la promotion de la langue des signes demeure une priorité. Elle constitue un outil fondamental d'apprentissage, de communication, d'autonomisation et d'inclusion pour les personnes sourdes".