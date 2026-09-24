Togo: Quatre leviers pour transformer l'agriculture

Le secteur agricole change de visage, et cette transformation ne tient plus au hasard : elle s'appuie sur quatre leviers clairement identifiés : la mécanisation, la recherche, l'encadrement technique et l'organisation des producteurs.

C'est ce que met en avant le ministère de l'Agriculture, en dressant le bilan des avancées enregistrées au cours des cinq dernières années.$

Plus de 500 tracteurs et 180 motoculteurs sont désormais entre les mains des producteurs. Deux centres régionaux de mécanisation sont sortis de terre, tandis que la recherche agronomique a mis au point 16 nouvelles variétés de cultures. Sur le terrain, 784 conseillers et techniciens accompagnent au quotidien les exploitants, et plus de 10 600 sociétés coopératives ont été immatriculées, structurant progressivement un secteur longtemps marqué par l'isolement des petits producteurs.

Un engrenage, pas quatre chantiers séparés

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Ce qui frappe dans cette stratégie, c'est sa logique d'ensemble. Pour les pouvoirs publics, ces quatre dispositifs ne fonctionnent pas en silos : la mécanisation démultiplie la capacité de travail, la recherche améliore le potentiel des cultures, l'encadrement technique diffuse les bonnes pratiques sur le terrain, et les coopératives renforcent le poids collectif des producteurs face aux marchés. Retirez une pièce, et c'est tout l'édifice qui vacille.

La mécanisation, en particulier, change concrètement le quotidien des exploitations : labour accéléré, pénibilité réduite, surfaces cultivées agrandies. Et pour éviter que ces équipements ne profitent qu'à une poignée de grandes exploitations, les centres régionaux de mécanisation jouent un rôle clé : rapprocher le matériel des producteurs, où qu'ils se trouvent sur le territoire, pour faire de la mécanisation un service accessible à tous, et non un luxe réservé à quelques-uns.

« Mécanisation, recherche, encadrement et organisation ne constituent finalement pas quatre politiques séparées. Elles fonctionnent comme les pièces d'un même engrenage », résument les autorités en charge du secteur. Une formule qui résume bien l'ambition affichée : construire, pièce après pièce, une agriculture plus productive, capable de mieux valoriser ses récoltes et d'assurer, enfin, des revenus plus solides à ceux qui travaillent la terre.