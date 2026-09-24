Afrique: Vers le renforcement des relations commerciales entre Dakar et Monrovia

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu avec son homologue libérien Joseph Nyuma Boakai des voies et moyens de renforcer la coopération commerciale et les investissements entre leurs deux pays, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, rapporte la présidence sénégalaise.

"Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rencontré à New York son homologue du Libéria, S.E.M. Joseph Nyuma Boakai, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies", rapporte-t-elle sur ses plateformes numériques.

Lors de cette entrevue, les deux chefs d'Etat ont évoqué plusieurs sujets portant notamment sur le renforcement de la coopération commerciale et les investissements entre le Sénégal et le Libéria.

Selon la présidence sénégalaise, "ils ont examiné les moyens de renforcer la coopération commerciale ainsi que les investissements entre les deux pays, afin que cette proximité se traduise davantage dans la vie économique des deux peuples".

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Les Présidents Faye et Boakai ont salué la "fraternité ancienne" liant le Sénégal et le Libéria, deux nations ouest-africaines attachées à la démocratie et à la stabilité.

"La rencontre a aussi porté sur la paix et la sécurité dans la sous-région, que le Sénégal et le Libéria entendent préserver ensemble, dans le respect du droit international et par la voie du dialogue", mentionne-t-on sur les réseaux sociaux de la présidence sénégalaise.

L'élection du secrétaire général des Nations unies, prévue en fin 2026, était également au menu des discussions entre Bassirou Diomaye Faye et son homologue libérien, selon la même source.

"Parmi les sujets évoqués figurait enfin l'élection du prochain secrétaire général de l'ONU et ses enjeux pour l'avenir de l'Organisation", confirme la même source.