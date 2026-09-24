Afrique: Expulsions américaines vers le continent - Quand les pays tiers deviennent un maillon de la politique migratoire

analyse

Le recours croissant des États-Unis à des pays tiers pour accueillir des personnes expulsées ouvre un nouveau chapitre de la politique migratoire américaine. En Afrique, où plusieurs gouvernements auraient accepté de recevoir des ressortissants étrangers sans lien avec leur territoire, ces arrangements soulèvent des questions qui dépassent l’immigration : respect du droit international, responsabilité des États d’accueil, rapports de force diplomatiques et capacité des gouvernements africains à fixer leurs propres conditions.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la politique américaine d’expulsion ne consiste plus seulement à accélérer le renvoi des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d’origine. Elle repose également sur un mécanisme plus complexe : leur transfert vers des pays tiers.

Selon The Deportation Project, une enquête coordonnée par Forbidden Stories et menée par plusieurs médias internationaux, plus de 25 000 personnes auraient ainsi été envoyées vers des États dont elles ne sont pas ressortissantes et avec lesquels elles n’ont, dans certains cas, aucun lien.

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L’Afrique fait partie de cette nouvelle géographie des expulsions. L’Eswatini aurait notamment accueilli des ressortissants vietnamiens, la République démocratique du Congo des Colombiens et le Ghana des Guinéens.

Derrière ces transferts se dessine une question fondamentale : le recours aux pays tiers constitue-t-il simplement une solution administrative permettant d’exécuter des décisions d’expulsion difficiles à mettre en œuvre, ou déplace-t-il vers d’autres États les contraintes juridiques et humaines auxquelles Washington est confronté ?

Le pays tiers, nouvelle pièce du dispositif

Le recours à un pays tiers répond d’abord à une difficulté concrète.

Les États-Unis ne peuvent pas toujours renvoyer une personne vers son pays d’origine. Celui-ci peut refuser de l’accueillir. Dans d’autres situations, le retour peut être empêché par des protections juridiques lorsque la personne risque notamment d’y être persécutée ou torturée.

C’est ici qu’intervient le principe de non-refoulement : un État ne peut renvoyer une personne vers un territoire où elle serait exposée à certains risques graves.

Trouver un autre pays disposé à l’accueillir offre alors une issue aux autorités américaines. Mais le déplacement vers un troisième État ne règle pas nécessairement la question juridique. Il la transfère.

Une fois arrivée dans ce pays, la personne bénéficie-t-elle d’un statut légal ? Peut-elle demander l’asile ? A-t-elle accès à un avocat ? Peut-elle contester un nouveau transfert ? Et surtout, quelles garanties empêchent le pays d’accueil de la renvoyer ensuite vers l’État qu’elle ne pouvait pas rejoindre directement depuis les États-Unis ?

C’est dans cette succession possible de transferts que se trouve l’un des principaux enjeux du dispositif.

Le risque d’un refoulement indirect

Le recours aux pays tiers n’est pas, en lui-même, nécessairement contraire au droit international. Des États peuvent conclure des accords permettant l’accueil de personnes expulsées.

La question déterminante est celle des garanties.

Une personne transférée doit notamment pouvoir connaître sa destination, faire valoir les risques auxquels elle estime être exposée et bénéficier d’un examen individuel de sa situation. Le pays qui l’accueille doit, de son côté, être capable de garantir qu’elle ne sera pas exposée à des persécutions, à la torture ou à un nouveau renvoi dangereux.

Le 18 septembre 2026, une cour d’appel fédérale américaine a précisément rappelé l'importance de ces garanties en estimant que les personnes susceptibles d’être expulsées vers un pays tiers devaient disposer d’une possibilité suffisante de contester leur transfert lorsqu’elles craignent d’y être persécutées ou torturées.

Cette décision ne remet pas nécessairement en cause le principe des expulsions vers des pays tiers. Elle touche à leur mise en œuvre : l’objectif d’éloignement ne peut supprimer le droit de la personne concernée à contester la destination qui lui est imposée.

La distinction est essentielle. Car si une personne protégée contre un retour direct vers son pays d’origine est transférée vers un État tiers qui la renvoie ensuite vers ce même pays, la protection initiale risque de perdre toute son efficacité.

Pourquoi l’Afrique ?

La participation de plusieurs États africains introduit une deuxième dimension dans l’analyse : celle des rapports diplomatiques avec Washington.

Pourquoi un gouvernement accepterait-il d’accueillir des personnes qui ne sont pas ses ressortissants et qui n’ont parfois aucun lien avec son territoire ?

Plusieurs motivations sont possibles. Un tel accord peut s’inscrire dans une relation diplomatique plus large avec les États-Unis et accompagner des discussions portant sur l’aide, les investissements, la sécurité, le commerce ou le développement.

Mais en l’absence de publication détaillée des accords concernés, il convient de distinguer ce qui est établi de ce qui relève de l’analyse.

L’existence éventuelle de contreparties financières ou diplomatiques ne signifie pas automatiquement que celles-ci constituent la raison déterminante de l’acceptation des expulsions. Pour l’établir, il faudrait connaître les termes précis négociés entre Washington et chaque gouvernement.

La question du rapport de force demeure néanmoins pertinente. Les États-Unis disposent de moyens économiques et diplomatiques considérables. Certains États sollicités disposent, eux, de marges de négociation plus limitées.

L’enjeu est donc de déterminer dans quelle mesure les gouvernements africains définissent eux-mêmes les conditions de leur participation au dispositif et quelles garanties ils exigent en contrepartie de l’accueil de ressortissants étrangers.

Une responsabilité transférée avec les personnes

Accepter une personne expulsée ne consiste pas seulement à autoriser l’atterrissage d’un avion.

À partir du moment où elle entre sur son territoire, le pays d’accueil doit répondre à une série de questions : quel est son statut ? Combien de temps peut-elle rester ? Peut-elle travailler ? Demander l’asile ? Accéder aux soins ? Être assistée par un avocat ? Que se passe-t-il si elle refuse de retourner dans son pays d’origine ?

Autrement dit, avec la personne transférée arrive également une responsabilité juridique et humaine.

C’est ce qui rend ces accords particulièrement importants pour les États africains concernés. En acceptant de participer au dispositif américain, ils deviennent eux-mêmes acteurs de la trajectoire migratoire de personnes dont le sort était auparavant principalement du ressort des autorités américaines.

Le cas de Rabbiatu Kuyateh, cité par The Deportation Project, illustre cette difficulté. Cette Sierra-Léonaise de 58 ans, qui aurait vécu près de trente ans aux États-Unis, aurait été expulsée vers le Ghana avant d’être conduite vers la Sierra Leone malgré son opposition.

Au-delà de ce cas particulier, la succession de plusieurs pays dans une même procédure rend plus complexe l’identification de l’État responsable à chaque étape et renforce la nécessité de mécanismes de contrôle transparents.

La transparence, enjeu central pour les gouvernements africains

La question posée aux États africains n’est donc pas seulement de savoir s’ils doivent ou non coopérer avec Washington en matière migratoire.

Elle est aussi de savoir sous quelles conditions ils le font.

Pour pouvoir évaluer ces accords, plusieurs informations sont essentielles : leur contenu est-il public ? Combien de personnes chaque pays s’engage-t-il à accueillir ? Pour quelle durée ? Avec quel statut ? Qui finance leur hébergement et leur prise en charge ? Quelles possibilités de recours leur sont offertes ? Et existe-t-il des garanties contre un nouveau refoulement ?

Sans ces informations, il devient difficile pour les citoyens, les parlements, la justice ou la société civile des pays concernés d’évaluer les conséquences des engagements pris par leurs gouvernements.

Cette absence de visibilité constitue peut-être l’un des enjeux les plus importants du dispositif : une politique migratoire décidée à Washington peut produire des conséquences juridiques et sociales dans des pays africains sans que les modalités de cette coopération soient pleinement connues.

Une externalisation qui redessine les responsabilités

Le recours aux pays tiers marque ainsi une évolution plus profonde de la politique migratoire américaine.

En trouvant des États disposés à recevoir des personnes qui ne peuvent pas ou difficilement être renvoyées vers leur pays d’origine, Washington élargit géographiquement son dispositif d’expulsion.

Mais l’éloignement physique d’une personne ne fait pas disparaître les obligations liées à sa protection.

Il déplace également une partie de la responsabilité vers le pays qui accepte de la recevoir.

Pour les gouvernements africains concernés, l’enjeu est dès lors double : préserver leurs relations avec les États-Unis tout en s’assurant que leur coopération ne les conduit pas à assumer des obligations dont les conséquences juridiques, financières et humaines auraient été insuffisamment évaluées.

Au fond, le débat dépasse la seule politique migratoire de Donald Trump. Il pose une question plus large sur la manière dont les politiques migratoires des grandes puissances peuvent être externalisées vers des États moins directement concernés par les flux en question.

Et pour l’Afrique, la question essentielle reste ouverte : dans ces accords avec Washington, les États du continent sont-ils de simples pays d’accueil ou disposent-ils réellement des moyens de définir les règles, les limites et les garanties de leur participation ?