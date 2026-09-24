Ile Maurice: Cyclisme - Performance solide pour Tristan Hardy

Tristan Hardy a réalisé une performance solide lors du contre-la montre individuel junior des Championnats du Monde au Canada. Le champion d'Afrique de la spécialité a bouclé les 20,3 kilomètres en 27 minutes et cinq secondes, soit à seulement 1 minute et 48 secondes du vainqueur, l'Espagnol Benjamin Noval. Le second représentant mauricien, Juliano Ndriamanampy, a terminé 56e en 29:02, soit à 3:45 de Noval.

Il ne faut pas s'arrêter au 34e rang de Tristan Hardy, car il a sorti une prestation de qualité en pédalant à près de 45 km/h de moyenne sur un parcours dont la première partie était très technique.

Le mieux classé côté africain a été Dean Woolley, qui a mis quatre petites secondes de moins à compléter le parcours. Aux championnats d'Afrique l'année dernière au Kenya, Hardy s'était adjugé le titre en dominant le Sud-Africain (médaillé de bronze) de 22 secondes au terme des 14 km.

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S'agissant de Noval, son sacre ne souffre d'aucune contestation. L'Espagnol est sans aucun doute un phénomène du cyclisme mondial. Celui qui pratique aussi le cyclo-cross et le VTT a déjà signé pour la formation WorldTour, Netcompany-Ineos, pour la saison 2027. Sur le parcours des Mondiaux canadiens, il pointait à la quatrième place à plus de 3 secondes au premier intermédiaire au km 6 avant de passer en tête au deuxième (km 14,5). Celui qui dit admirer Alberto Contador s'est ensuite imposé avec 6 secondes d'avance sur le Belge Vic de Smet et 17 sur le Danois Malthe Risbjerg.

Aujourd'hui, on retrouvera de nouveau les juniors, cette fois au départ de la course en ligne. Longue de 134 km, elle comportera 2690 mètres de dénivelé positif. Les coureurs s'élanceront à 21h30 (heure mauricienne).

Pour l'entraîneur national, Vincent Graczyk, Tristan Hardy a les qualités nécessaires pour réaliser un bon résultat. «Tristan s'est bien préparé. Il aura le couteau entre les dents et une belle carte à jouer dans la course en ligne. La course risque d'être décousue et s'il peut se placer à l'avant, il a de bonnes chances de faire un résultat, voire un podium», avait confié le technicien avant le départ pour le Canada. Juliano Ndriamanampy qui est réputé pour son tempérament offensif, pourrait peut-être lancer son compatriote dans le bon wagon.

A noter que Camille Chasteau sera elle aussi en action aujourd'hui dans la course en ligne U23 femmes. La distance à parcourir sera également de 134 km avec 2690m de dénivelé positif. Le départ est prévu pour 17h, heure de Maurice.

Le programme du jour