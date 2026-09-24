Ile Maurice: Écrire un nouveau chapitre de son histoire

À l'occasion de son congrès anniversaire, prévu ce dimanche 27 septembre à Réduit, le Mouvement mauricien militant (MMM) entend célébrer ses 57 années d'existence, tout en se tournant vers l'avenir. Réunis en conférence de presse hier, à Ébène, les dirigeants mauves ont appelé les militants à se mobiliser autour du thème «Le MMM, hier, aujourd'hui, demain : devoir et responsabilité».

Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 à l'Auditorium Octave Wiéhé, à Réduit. Une animation culturelle avec le Grup Latanier est également prévue.

Le président du parti, Reza Uteem, a notamment lancé un appel aux militants qui ont pris leurs distances avec le MMM, les invitant à «retourn lakaz mama». Rajesh Bhagwan a toutefois précisé que cette invitation ne concerne pas ceux qui ont fait partie du gouvernement entre 2014 et 2024.

Une base militante mobilisée

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Reza Uteem s'est par ailleurs dit extrêmement satisfait de la mobilisation enregistrée lors des régionales organisées la semaine dernière aux quatre coins du pays. Selon lui, cette participation témoigne de l'adhésion de la base militante à la décision prise par l'assemblée des délégués de maintenir le MMM au sein du gouvernement depuis avril 2025.

Ajay Gunness a, lui, rappelé l'ADN du parti. «Le MMM est un mouvement créé par et pour les militants», a-t-il souligné.

Évoquant les différentes étapes traversées par le mouvement, il a rappelé les victoires comme les défaites, tout en insistant sur la permanence des valeurs défendues par le parti : «justice sociale, démocra- tie et unité nationale».

Un parti tourné vers l'avenir

Rajesh Bhagwan a appelé à rendre hommage aux militants qui ont accompagné le parti depuis sa création. «MMM se enn liv sa, ena plizier sapit dan sa liv-la, ena yer, ena zordi e ena ankor ki pou ekrir.»

Il a également rappelé que plusieurs dirigeants du pays sont issus du MMM. «Nou pa gouverne pou pler kout-kekout, pou nou se pei avan tou», a-t-il affirmé. Pour Rajesh Bhagwan, le travail consiste désormais à préparer «le MMM de demain».

Arianne Navarre-Marie a également salué la mobilisation des militants lors des régionales. Elle a insisté sur sa constance dans la défense de ses valeurs, notamment l'unité nationale, le respect des institutions, la démocratie, la transparence et le féminisme.

«Azordi nou fer fas nou responsabilite, le devoir du MMM c'est d'être à l'écoute de la population», a-t-elle déclaré.

Le congrès de dimanche réunira également les partenaires de l'Alliance du changement. Le MMM a ainsi invité le Parti travailliste, Rezistans ek Alternativ ainsi que les Nouveaux démocrates à participer à cet événement anniversaire.

Interrogés sur la question du leadership du mouvement, les dirigeants mauves ont écarté cette problématique, affirmant que la direction collégiale mise en place depuis plusieurs mois fonctionne bien.