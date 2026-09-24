Ile Maurice: Quand le choix des avocats pose de troublantes questions

Les mêmes allégations se retrouvent aujourd'hui dans deux dossiers distincts : celui de Nihil Dardenne et celui de Gulshan Govind. Dans les deux affaires, des proches ou les représentants légaux des personnes poursuivies affirment que des tentatives auraient été menées pour influencer le choix de leur avocat.

Dans le dossier de Gulshan Govind, son avocat, Me Rouben Mooroongapillay, a publiquement dénoncé ce qu'il considérait comme une tentative d'écarter un homme de loi au profit d'un autre.

L'avocat a affirmé que son client aurait été soumis à des pressions sous contrôle policier. Selon ses déclarations, il lui aurait été suggéré que ses chances d'obtenir la liberté conditionnelle dépendaient d'un changement d'avocat. Le nom d'un homme de loi en particulier a alors été cité au coeur de ces allégations.

Des éléments similaires apparaissent dans l'affidavit juré par la mère de Nihil Dardenne. Elle y relate des faits survenus le 31 décembre dernier alors qu'elle se trouvait au tribunal de district de Rivière-Noire pour rendre visite à son fils.

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Elle aurait alors constaté des tentatives visant à influencer Nihil Dardenne dans le cadre de l'enquête portant sur les stupéfiants saisis à son domicile. Elle affirme également qu'un policier de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) lui aurait déclaré que les avocats représentant son fils ne faisaient pas correctement leur travail. La mère du prévenu soutient avoir ressenti cette intervention comme une forme d'intimidation destinée à remettre en question le choix des représentants légaux de son fils.

La visite des frères Chimajee

Dans le même document, elle évoque également la visite à son domicile, le 11 décembre dernier, de Yanesh Danny Chimajee et de son frère Ravindra Chimajee, alias «Kris». Selon son affidavit, les deux hommes lui auraient déclaré que les stupéfiants appartenaient à leur groupe et qu'ils disposaient de soutiens au sein de l'ADSU. Ils auraient également proposé de prendre en charge les frais d'avocat et d'autres dépenses liées à la défense de son fils.

Ces affirmations figurent parmi les éléments soulevés par la défense dans le cadre de la procédure actuellement devant les tribunaux.

Dardenne clame toujours son innocence

L'affaire de Nihil Dardenne a de nouveau été débattue mercredi devant le tribunal lors de l'examen de sa demande de libération sous caution.

Au cours du contre-interrogatoire, pour la défense, Me Pravesh Nuckcheddy a interrogé l'enquêteur sur les mesures prises à la suite d'une Precautionary measure déposée par la mère du prévenu contre Eliska Parma, l'épouse de Yanesh Chimajee. Il lui a demandé si un report on departure avait été émis contre celle-ci. L'enquêteur a toutefois expliqué qu'une note de la Financial Crimes Commission avait été transmise au Passport and Immigration Office concernant l'épouse de Yanesh Chimajee.

Nihil Dardenne continue de clamer son innocence. La police maintient son opposition à sa libération, invoquant un risque de fuite ainsi qu'un risque de récidive. La défense soutient pour sa part que le prévenu respectera les conditions qui lui ont été imposées jusqu'ici.

Après les soumissions des parties devant la magistrate Karuna Dwarka Davay, la décision concernant la demande de liberté conditionnelle est attendue le 30 septembre.