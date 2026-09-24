Sénégal: Amadou Makhtar Mbow - Les dates marquantes d'un riche parcours

Ce 24 septembre marque le deuxième anniversaire de la disparition d'Amadou Makhtar Mbow. Retour sur les dates qui ont façonné le destin de cette figure qui appartient à ce panthéon restreint des personnalités africaines ayant dirigé l'UNESCO.

1921- Naissance

Né à Dakar le 20 novembre 1921. Amadou Makhtar Mbow est historien de formation, il s'intéresse très tôt aux questions d'éducation, de culture et de développement, qui resteront au coeur de son parcours.

1940-1945- Mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale

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Il est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience contribue à forger sa conscience politique et son regard sur les rapports entre l'Afrique, l'Europe et le monde.

1960 - Premières responsabilités publiques

Avec l'accession du Sénégal à l'indépendance, Amadou Makhtar Mbow participe à la construction du nouvel État et exerce plusieurs responsabilités publiques.

1970 - L'entrée au sein de l'UNESCO

Son expertise dans les domaines de l'éducation et de la culture le conduit à exercer des responsabilités au sein de l'UNESCO.

1974 - Premier Africain à diriger l'UNESCO

Amadou Makhtar Mbow est élu directeur général de l'UNESCO, devenant le premier Africain à accéder à cette fonction. Il sera reconduit en 1980 pour un second mandat.

2008 - Les Assises nationales du Sénégal

Les différentes composantes de l'opposition et de la société civile lui confient la présidence des Assises nationales du Sénégal.

2023 - La disparition d'un témoin de l'histoire

Le 24 septembre 2023, Amadou Makhtar Mbow s'éteint à Dakar, à l'âge de 102 ans.