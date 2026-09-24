Sénégal: Deuxième anniversaire de sa disparition - L'ICAGI rend hommage à Amadou Mahtar Mbow

À l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition d'Amadou Mahtar Mbow, l'Institut culturel Amadou Mahtar Mbow (ICAGI) rend hommage à son illustre parrain, figure majeure de la vie intellectuelle, culturelle et panafricaine.

À travers cette commémoration, l'Institut entend entretenir sa mémoire et transmettre aux nouvelles générations les valeurs et les idéaux portés par le patriarche.

Le 24 septembre 2024, le Sénégal, l'Afrique et le monde perdaient Amadou Mahtar Mbow, à l'âge de 103 ans. Deux ans après son rappel à Dieu, sa mémoire reste profondément présente et son héritage continue d'inspirer ceux qui oeuvrent pour une Afrique plus juste, solidaire et souveraine.

C'est dans cet esprit que l'Institut culturel Amadou Mahtar Mbow (ICAGI) s'associe à sa famille, au peuple sénégalais et à tous ceux qui, à travers le monde, continuent de porter sa mémoire et ses idéaux.

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À travers cet hommage, l'ICAGI rappelle le parcours exceptionnel d'un homme dont la vie aura été intimement liée à la défense de l'éducation, de la culture, de la justice, de la paix et de la dignité des peuples.

Un héritage intellectuel et panafricain

Amadou Mahtar Mbow aura marqué son époque par la richesse de son parcours et la constance de ses convictions. Grand intellectuel, patriote et panafricaniste, il a également été un homme de dialogue, profondément attaché à la promotion du savoir et à la défense des intérêts des peuples.

Son passage à la tête de l'Unesco a notamment contribué à faire de lui une figure reconnue du débat international sur l'éducation, la culture, l'information et le développement.

Mais au-delà des fonctions exercées, c'est une vision de l'Afrique qu'il aura défendue tout au long de sa vie : celle d'un continent capable de prendre pleinement en main son destin, de s'appuyer sur ses propres forces et de construire un développement fondé sur le savoir, la solidarité et la dignité.

L'ICAGI, dépositaire d'une mémoire

En portant le nom d'Amadou Mahtar Mbow, l'ICAGI inscrit son action dans le prolongement de cet héritage. L'Institut entend notamment faire vivre les valeurs associées à son parcours et contribuer à leur transmission auprès des nouvelles générations.

Éducation, culture, justice, paix, dignité des peuples, Afrique unie et solidaire constituent ainsi autant de repères mis en avant par l'ICAGI dans son hommage au patriarche.

Pour l'Institut, préserver la mémoire d'Amadou Mahtar Mbow ne revient donc pas uniquement à rappeler son parcours. Il s'agit également de faire vivre les idéaux qu'il a incarnés et de les transmettre à une jeunesse appelée à prendre en charge l'avenir du continent.

« Un homme, une vision, une Afrique »

À travers cet hommage, l'ICAGI remet en lumière la dimension multidimensionnelle de l'homme : un intellectuel engagé, un patriote, un panafricaniste et un défenseur du dialogue.

Son rêve d'une Afrique prospère, unie et solidaire demeure au coeur de l'héritage que l'Institut souhaite contribuer à perpétuer.

Deux ans après sa disparition, Amadou Mahtar Mbow continue ainsi de vivre dans les valeurs transmises, les combats poursuivis et les générations qu'il a contribué à inspirer.

En lui rendant hommage, l'ICAGI réaffirme sa volonté de préserver cette mémoire et de faire de son héritage une source de réflexion et d'engagement pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.

« Que son oeuvre continue de nous inspirer. Que son rêve d'une Afrique prospère, unie et solidaire se réalise. »