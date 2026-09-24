Sénégal: I Clinique du Littoral - Le Fonds Islamique de Relance du FONSIS investit pour renforcer l'offre de soins sur la Petite Côte

À Ngaparou, la Clinique du Littoral accélère sa remise à niveau et prépare l'élargissement de son offre de soins. Soutenue par l'investissement du Fonds Islamique de Relance (FIR), filiale du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), la clinique achève la rénovation de ses locaux et prépare l'installation de nouveaux équipements ainsi que l'ouverture de nouveaux services. Une relance tournée vers le renforcement des capacités de prise en charge et une offre de soins de proximité plus complète sur la Petite Côte.

Créée en 2012 à Ngaparou, la Clinique du Littoral s'est progressivement développée autour d'une équipe de professionnels de santé, avec l'ambition de répondre aux besoins des populations de la Petite Côte. Au fil des années, l'établissement a étoffé ses activités, notamment dans le diagnostic et l'imagerie médicale.

Cette trajectoire a été freinée par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur l'activité de la clinique. La baisse de fréquentation et les difficultés financières qui ont suivi ont réduit ses capacités de renouvellement des équipements, entraînant l'interruption de plusieurs activités, dont celle du laboratoire en 2023.

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La clinique engage alors une démarche de relance, avec une priorité : remettre à niveau ses installations et retrouver les capacités nécessaires à son développement. Avec l'appui de l'ADEPME, elle entre en relation avec le Fonds Islamique de Relance.

Filiale du FONSIS mise en place avec la Banque Islamique de Développement (BID), le FIR mobilise une enveloppe globale de 20 milliards de FCFA pour investir dans des PME et accompagner leur relance et leur développement, à travers des instruments conformes aux principes de la finance islamique.

Après l'étude du projet et une visite de l'établissement, le FIR décide d'investir dans la Clinique du Littoral.

Une remise à niveau qui prend forme

L'investissement est consacré à la rénovation des locaux et à la modernisation progressive du plateau technique. Les travaux de rénovation et de mise à niveau sont aujourd'hui quasiment achevés.

La prochaine étape porte sur l'installation d'une nouvelle radiologie numérique et d'un échographe 4D, ainsi que sur la remise à niveau du laboratoire. La clinique prépare parallèlement l'ouverture d'une maternité et d'un service de chirurgie, qui viendront élargir les possibilités de prise en charge à Ngaparou.

« Sans le FIR, nous n'aurions pas pu arriver à ce niveau. Aujourd'hui, nous pouvons renforcer notre plateau technique et développer de nouveaux services pour nos patients », souligne Audrey Casahous, fondatrice de la Clinique du Littoral.

Une offre de soins appelée à s'élargir

La relance engagée ouvre de nouvelles perspectives pour la clinique et consolide une équipe composée à plus de 90 % de femmes. Elle accompagne aussi l'élargissement de l'offre de soins proposée aux populations de la Petite Côte.

La maternité et la chirurgie viendront compléter les services proposés, tandis que la remise en activité du laboratoire et le renforcement de l'imagerie médicale élargiront les capacités de diagnostic et de prise en charge. La clinique projette, à terme, de compléter son plateau technique par de nouveaux équipements, notamment un scanner et une IRM.

L'ancrage territorial de la clinique se traduit aussi par sa collaboration avec l'Hôpital de Mbour autour des besoins en produits sanguins. L'établissement hospitalier, qui dessert l'ensemble du département, dispose d'une capacité de stockage de 500 poches de sang, mais ses réserves disponibles se limitent souvent à une dizaine ou une quinzaine de poches.

C'est dans ce contexte que la Clinique du Littoral organise, ce samedi 26 septembre, une journée de don de sang en partenariat avec l'Hôpital de Mbour. Au-delà de la collecte, l'initiative vise à encourager une pratique plus régulière du don, afin de contribuer à la constitution de réserves en amont des situations d'urgence et de réduire le recours aux dons de dernière minute.

« Notre objectif est de mobiliser le maximum de donneurs au profit de l'Hôpital de Mbour », explique Audrey Casahous.