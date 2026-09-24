Afrique: Lutte - Le pays et la France scellent un partenariat pour renforcer leur coopération

La Fédération sénégalaise de lutte et la Fédération française de lutte et disciplines associées ont signé, mercredi 23 septembre 2026, à l'ambassade du Sénégal à Paris, une convention de partenariat visant à renforcer les échanges techniques, la formation et la préparation des athlètes. Cette coopération entend accompagner la modernisation de la lutte sénégalaise et favoriser son rayonnement international, tout en préservant son patrimoine culturel.

La lutte sénégalaise s'ouvre davantage à la coopération internationale. La Fédération sénégalaise de lutte et la Fédération française de lutte et disciplines associées ont franchi une nouvelle étape dans leurs relations avec la signature d'une convention de partenariat, mercredi 23 septembre, à l'ambassade du Sénégal en France.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Sénégal en France et de plusieurs personnalités du monde sportif. La délégation française était conduite par la présidente de la Fédération française de lutte, Lise Legrand, accompagnée de Sylvain Chevrel, représentant de la mission des affaires étrangères du ministère français des Sports, de Didier Sauvaire, président de l'Union des fédérations francophones de lutte, et de Daniel Zelenski, délégué ministériel à la Francophonie sportive.

Formation, échanges et préparation des athlètes

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Cette convention vise à développer une coopération concrète entre les deux fédérations, notamment dans les domaines de la formation, de l'encadrement technique et de la préparation des compétitions internationales.

Les axes de collaboration portent sur la formation des cadres techniques, l'organisation de stages et de camps d'entraînement, les échanges entre athlètes, ainsi que le partage d'expériences en matière d'organisation et de développement sportif.

Pour la Fédération sénégalaise de lutte, cet accord intervient dans un contexte marqué par la volonté de moderniser la discipline et de renforcer sa présence sur la scène internationale.

« Notre objectif est simple : faire de la lutte sénégalaise une discipline encore plus structurée, plus performante et davantage ouverte sur le monde », a souligné son président.

La coopération avec la fédération française doit ainsi contribuer au développement de la lutte olympique et du Beach Wrestling, tout en préservant les spécificités culturelles de la lutte traditionnelle sénégalaise.

Un partenariat au service de la jeunesse

Au-delà des échanges institutionnels, les deux fédérations entendent faire de cette convention un cadre de collaboration durable, avec des actions concrètes au bénéfice des athlètes, des entraîneurs, des arbitres et des cadres techniques.

Le président de la Fédération sénégalaise de lutte Bira Sène, a insisté sur la nécessité de dépasser le cadre formel de l'accord. « Nous voulons que cette convention soit un partenariat vivant. Un partenariat qui dépasse les intentions et qui se traduise par des actions concrètes et durables », a-t-il déclaré.

Cette dynamique de coopération s'inscrit également dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, que le Sénégal s'apprête à accueillir. Pour les responsables sénégalais, le rapprochement avec des partenaires disposant d'une expérience reconnue dans les disciplines olympiques constitue une opportunité pour renforcer les compétences nationales et accompagner les jeunes talents.