Afrique: Sénégal-Mozambique - Pape Gueye capitaine, Koulibaly attendu sur le banc

Pour ses premiers pas à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira s'apprête à apporter quelques ajustements à la configuration habituelle de la Tanière.

Face au Mozambique, vendredi à 13 heures heure de Dakar, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, plusieurs changements pourraient être observés, notamment au niveau du leadership.

Kalidou Koulibaly, figure incontournable de la sélection depuis de nombreuses années, ne devrait pas être aligné d'entrée. Le défenseur d'Al-Hilal pourrait ainsi débuter la rencontre sur le banc, dans une volonté du nouveau sélectionneur de faire évoluer progressivement certains repères au sein du groupe.

Cette décision ne remettrait pas en cause la place du défenseur dans la Tanière. Son expérience et son vécu international devraient plutôt être mis au service de la nouvelle génération, alors que Vieira entend installer progressivement ses propres équilibres et une nouvelle dynamique collective.

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Iliman et Sarr suspendus

Le brassard devrait, lui, revenir à Pape Gueye. Le milieu de Villarreal est appelé à assumer cette responsabilité à l'occasion de cette première rencontre de l'ère Vieira. Son retour en sélection, après avoir un temps envisagé de mettre un terme à son aventure internationale, prend ainsi une dimension particulière.

Le choix de Pape Gueye s'explique également par les absences d'Ismaïla Sarr et d'Iliman Ndiaye, tous deux suspendus pour cette affiche. En leur absence, le milieu de terrain pourrait donc conduire les Lions sur le terrain face aux Mambas.

Au-delà du résultat attendu dans ces éliminatoires, cette rencontre permettra surtout de mesurer les premiers contours du projet de Patrick Vieira. Avec une hiérarchie appelée à évoluer et des responsabilités redistribuées, le nouveau sélectionneur semble vouloir imprimer progressivement sa marque à la Tanière.