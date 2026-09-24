Afrique: Troisième galop à Maputo - Vieira et les Lions intensifient la cadence

Pour leur troisième jour de regroupement à Maputo, où ils affrontent le Mozambique demain, vendredi 25 septembre, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can 2027, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont effectué une intense séance d'entraînement.

Le Sénégal a entamé, mercredi, son troisième jour de regroupement à Maputo, où il croisera le Mozambique demain, vendredi 25 septembre, en éliminatoires de la Can 2027. Ils étaient 15 Lions à la disposition de Patrick Vieira au premier jour du regroupement. Cette première journée était surtout consacrée à la récupération pour des joueurs qui avaient disputé un match le week-end précédent avant d'effectuer un long déplacement en avion.

Quatorze joueurs étaient encore attendus. Avant-hier, Patrick Vieira, en compagnie de 27 joueurs, avait pu effectuer sa première séance collective. À cette occasion, le nouveau coach des Lions avait salué l'état d'esprit de ses joueurs. « On n'était pas vraiment dans l'intensité, mais plus dans la préparation des corps pour la séance de ce mercredi qui sera beaucoup plus intense.

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C'est toujours intéressant de voir comment les joueurs se comportent sur le terrain, leur concentration, la manière dont ils prennent les conseils par rapport à ce qu'on attend de l'entraînement, et cela a été quelque chose de positif. J'ai vu les joueurs concentrés sur les détails. J'ai vu un groupe qui avait du plaisir à se retrouver », avait déclaré l'ancien capitaine d'Arsenal. Hier mercredi, avec la quasi-totalité des joueurs sélectionnés, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont pu s'offrir une séance encore plus intense au Lalgy Arena de Maputo, dans l'après-midi.

Le matin, une séance en salle était au programme. Le technicien français a ainsi eu l'occasion, lors de la séance de l'après-midi, de travailler les aspects tactiques et techniques avant le duel de ce vendredi face au Mozambique. La Tanière des Lions a également accueilli Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, ainsi que Kader Mangane, nouveau membre du staff de Patrick Vieira.

Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a informé que trois binationaux sélectionnés, Malang Sarr, Lamine Sy et Rassoul Ndiaye, sont désormais éligibles avec le Sénégal et peuvent donc être alignés.