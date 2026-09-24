Congo-Kinshasa: Kwango - Les enseignants de Popokabaka déclenchent une grève sèche pour réclamer deux mois de salaire

24 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les enseignants du territoire de Popokabaka, dans la province du Kwango, ont déclenché une grève sèche mercredi 23 septembre 2026. Ils réclament notamment le paiement de leurs arriérés salariaux et le changement de l'agent payeur.

Avant de lancer leur grève, ils avaient observé un arrêté de travail pendant vingt jours. Au cours de cette période, les enseignants avaient suspendu les cours, mais continuaient à se présenter sur le lieu de travail.

Réunis en assemblée générale, les enseignants ont décidé de durcir le ton en maintenir les portes des écoles fermées, malgré l'apurement récent de deux mois d'arriérés par les autorités.

Les grévistes réclament notamment le paiement des salaires de juin et septembre 2026. Ils dénoncent également des retards récurrents dans le versement des rémunérations, qui peuvent atteindre deux à trois mois.

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Ils demandent par ailleurs que leur paie soit effectuée sur la base des listes officielles (listing), plutôt que sur les récapitulatifs (lisses).

Les enseignants conditionnent la reprise des activités scolaires au paiement effectif des deux mois de salaire réclamés.

En attendant une réponse des autorités, la grève se poursuit et les élèves des établissements concernés à Popokabaka restent privés de cours.

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