Afrique: À l'ONU, Judith Suminwa appelle à renforcer la solidarité face aux déplacements forcés au pays

24 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a appelé mercredi 23 septembre à New York à renforcer le soutien aux populations touchées par les déplacements forcés. Elle s'exprimait lors de la commémoration du 75e anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés, organisée au siège des Nations unies.

La cheffe du gouvernement congolais a notamment évoqué la situation dans l'est de la RDC, où les conflits ont entraîné d'importants mouvements de populations. Selon les chiffres qu'elle a avancés, plus d'un million de Congolais sont réfugiés dans les pays voisins, environ six millions sont déplacés à l'intérieur du pays et la RDC accueille plus de 500 000 réfugiés.

Conflits et crises humanitaires

Pour Judith Suminwa, les déplacements forcés sont étroitement liés à l'absence de paix et peuvent à leur tour aggraver les crises humanitaires.

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« Les déplacements forcés sont une conséquence de l'absence de paix et, bien souvent, ces déplacements donnent naissance à de graves crises humanitaires », a-t-elle déploré.

Elle a également évoqué l'épidémie d'Ebola en cours dans l'est de la RDC, estimant que les populations vivant dans les sites de déplacés sont particulièrement exposées en raison de leur vulnérabilité. Elle a appelé à une intervention rapide face à cette situation.

La Première ministre a plaidé pour une mobilisation accrue des moyens en faveur des urgences humanitaires. Elle a également appelé au rétablissement de la paix et au renforcement de la coopération entre les États.

Judith Suminwa a par ailleurs défendu une approche combinant action humanitaire, développement et consolidation de la paix, connue sous le nom de « nexus humanitaire-développement-paix ». Cette approche fait partie des orientations discutées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans le cadre des échanges liés au 75e anniversaire de la Convention de 1951.

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