Congo-Kinshasa: Les conditions de vie des déplacés de Kigonze se dégradent après les incendies

Les conditions de vie des personnes déplacées du site de Kigonze, à Bunia (Ituri), se dégradent après plusieurs incendies ayant touché des abris de fortune. Dans un communiqué publié mercredi 23 septembre 2026, l'association culturelle ENTE fait état de familles dispersées et de sinistrés contraints de dormir à la belle étoile.

Selon l'association, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont particulièrement exposés. L'association déplore également l'absence de structures de protection et d'organisations humanitaires sur le site pour apporter une assistance aux personnes déplacées.

Face à cette situation, l'organisation appelle les autorités provinciales ainsi que la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) à intervenir.

ENTE alerte sur la présence de groupes armés

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L'association affirme également que des éléments de groupes armés, notamment ceux qu'elle présente comme appartenant à la CRP, se seraient infiltrés dans le site. Elle demande leur retrait afin de limiter les risques pour les civils.

Son président national, Jean-Claude Ngadjole, rappelle que la responsabilité pénale est individuelle et appelle à la protection des populations civiles.

« La responsabilité pénale est individuelle et il faut épargner les civils innocents », souligne-t-il.

L'association culturelle encourage les Forces armées de la RDC (FARDC) dans leur mission de protection et leur demande de faire preuve de professionnalisme. L'organisation invite enfin les déplacés à coopérer avec les autorités et à signaler tout individu suspect présent sur le site.