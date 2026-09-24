Tanzanie: Naufrage sur le lac Tanganyika - 39 disparus et 36 rescapés au large de Kabimba

Trente-neuf personnes sont portées disparues et 36 autres ont été rescapées après le naufrage du bateau MV MJP, survenu le matin de mercredi 23 septembre sur le lac Tanganyika, au large de Kabimba, dans la province du Tanganyika.

Selon des témoignages concordants, l'embarcation, en provenance de Kigoma, en Tanzanie, et à destination de Kalemie, a sombré près du village de Mapera.

Le ministre provincial des Transports du Tanganyika, Norris Mulongoy, qui s'est rendu à Kabimba, a confirmé le naufrage, annonçant que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues.

Il précise que les premières informations disponibles faisaient état d'au moins 39 disparus et 36 rescapés, alors que le bilan des disparus n'était pas encore établi de manière définitive jusqu'à ce midi.

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Une cargaison importante à bord

Selon plusieurs sources locales, le bateau aurait transporté une quantité de marchandises susceptible d'avoir dépassé sa capacité annoncée de 550 tonnes. Il aurait notamment embarqué plus de 480 tonnes de farine de froment, quatre véhicules ainsi qu'un nombre encore indéterminé de passagers.

Ces informations doivent toutefois être confirmées par des enquêtes. Un éventuel lien entre le chargement et le naufrage n'est donc pas encore établi officiellement.

Entre temps le capitaine du bateau note que l'embarcation a commencé à s'incliner d'un côté avant de sombrer dans les eaux du lac Tanganyika.

« Il n'y avait pas de vent »

Parmi les rescapés figure Annie Moyoni. Elle raconte avoir été réveillée brusquement alors qu'elle dormait à bord du MV MJP.

« Nous étions endormis et vers 1 heure du matin on nous a réveillés brusquement. Il n'y avait pas de vent. Nous étions surpris de voir le bateau s'incliner d'un côté. »

Elle explique avoir attaché son enfant avec un pagne avant de rejoindre la partie avant du bateau, où elle dit avoir trouvé des membres de l'équipage en train de chercher des moyens de secours.

Selon son témoignage, les secours ne sont intervenus que vers 6 heures du matin. Plusieurs rescapés ont par ailleurs perdu des marchandises dans le naufrage.

Les opérations de recherche se poursuivent sur le lac Tanganyika afin de retrouver les personnes portées disparues. Les circonstances exactes du naufrage devront être déterminées par les enquêtes annoncées.

Ce drame survient quelques semaines après l'incendie du MV Pacifique au port de Kigoma, en Tanzanie. Le bateau congolais avait pris feu le 28 août lors d'une opération de chargement de carburant. Six membres de l'équipage étaient morts et un autre était porté disparu, selon les autorités portuaires.