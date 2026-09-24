Afrique: Les clarifications utiles du Ministre Professeur Dussey

Alors que des interrogations circulaient depuis plusieurs mois sur une éventuelle présence de combattants russes dans le nord du Togo, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a apporté une clarification. Interrogé mercredi 23 septembre par France 24, le chef de la diplomatie togolaise a démenti la présence de mercenaires russes ou de membres de l'Africa Corps, tout en reconnaissant la présence de formateurs russes auprès des forces de défense et de sécurité.

La polémique autour d'une éventuelle présence de combattants russes au Togo connaît un nouvel épisode. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s'est exprimé sur la question mercredi 23 septembre lors d'un entretien accordé à France 24.

La position du gouvernement est sans équivoque, selon le ministre. « Nous n'avons pas de mercenaires russes », a-t-il déclaré, écartant ainsi l'hypothèse d'un déploiement de membres de l'Africa Corps sur le territoire togolais.

Robert Dussey reconnaît toutefois la présence de personnels russes dans le pays. Il s'agit, précise-t-il, de formateurs militaires chargés notamment d'accompagner les forces togolaises dans l'utilisation de certains équipements acquis auprès de la Russie.

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Une coopération militaire et non une force combattante

Le chef de la diplomatie togolaise établit ainsi une distinction entre la formation militaire et le déploiement d'une force étrangère. Selon ses explications, l'acquisition de matériels militaires auprès de la Russie s'accompagne d'un volet de formation destiné aux militaires togolais appelés à utiliser ces équipements.

Cette assistance peut notamment concerner des personnels spécialisés, comme les pilotes lorsqu'il s'agit d'aéronefs. Pour Lomé, la présence de ces instructeurs s'inscrit donc dans le cadre de la coopération militaire et du renforcement des capacités des forces togolaises, et non dans celui d'une intervention de combattants étrangers.

Des interrogations dans le nord du pays

La question avait pris davantage d'ampleur ces derniers mois, notamment en juillet, avec les inquiétudes exprimées par certaines formations de l'opposition concernant une éventuelle présence de forces étrangères dans le nord du Togo.

Des informations et hypothèses avaient alors circulé autour d'une possible implication de l'Africa Corps, structure russe présente dans plusieurs pays africains. Ces allégations n'avaient toutefois pas fait l'objet d'une confirmation officielle de la part des autorités togolaises.

La déclaration de Robert Dussey vient donc apporter une clarification officielle : des personnels militaires russes sont présents dans le cadre de la formation et de l'accompagnement technique, mais le gouvernement togolais nie la présence de mercenaires russes ou de membres de l'Africa Corps.

Lomé et Moscou renforcent leur coopération

Cette présence de formateurs russes intervient dans un contexte de rapprochement entre Lomé et Moscou. Les deux pays ont notamment conclu en 2025 un accord de coopération militaire, ouvrant la voie à une collaboration accrue dans différents domaines liés à la défense et à la formation.

Pour Robert Dussey, les relations entre le Togo et la Russie s'inscrivent par ailleurs dans une histoire plus ancienne. Elles remontent aux relations établies entre le Togo et l'Union soviétique après l'indépendance et se sont progressivement étendues à plusieurs secteurs.

La coopération militaire constitue aujourd'hui l'une des composantes de cette relation bilatérale.

La menace jihadiste en toile de fond

Cette clarification intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible dans l'extrême-nord du Togo. Depuis 2021, la région des Savanes est confrontée à des incursions et attaques attribuées à des groupes armés liés à la mouvance jihadiste active dans l'espace sahélien.

Face à cette menace, les autorités togolaises ont engagé des efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, tout en développant des partenariats militaires avec différents pays.

La présence de formateurs russes, telle que présentée par Robert Dussey, s'inscrit dans cette logique de renforcement des capacités. Elle relance toutefois le débat sur l'évolution de la coopération sécuritaire entre le Togo et ses partenaires étrangers, dans un contexte régional marqué par la diversification des alliances militaires.