La Première Ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé mercredi, au siège des Nations Unies, l'engagement de la RDC en faveur des principes de la Convention relative au statut des réfugiés, à l'occasion de la commémoration de son 75e anniversaire. Intervenant lors de cette cérémonie commémorative, la Cheffe du Gouvernement a relevé les conséquences des conflits sur les déplacements forcés de populations, particulièrement en Afrique et dans l'est de la RDC, appelant la communauté internationale à renforcer son soutien aux populations affectées par les crises humanitaires.

La RDC compte plus d'un million de réfugiés dans les pays limitrophes

Judith Suminwa a donné un aperçu de l'ampleur des déplacements forcés auxquels la RDC fait face, indiquant que le pays compte plus d'un million de réfugiés dans les pays limitrophes et six millions de déplacés internes. Elle a également souligné que la RDC accueille plus de 500.000 réfugiés sur son territoire.

« Comme cela a été indiqué par M. le Haut-Commissaire, les déplacements forcés sont une conséquence de l'absence de paix et, bien souvent, ces déplacements donnent naissance à de graves crises humanitaires », a déclaré la Première Ministre.

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Elle a réaffirmé l'attachement de la RDC aux principes de la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée en 1951, avant d'évoquer les conséquences de la crise sanitaire liée à Ebola sur les populations déplacées dans l'est du pays.

Plaidoyer pour davantage de solidarité face aux urgences humanitaires

La Première Ministre a expliqué que les populations vivant dans les camps de déplacés sont particulièrement exposées aux conséquences des crises, en raison de leur vulnérabilité déjà aggravée par les conflits armés.

« Je vais en donner l'exemple avec, aujourd'hui, la crise de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, particulièrement à l'Est. Et cette crise est beaucoup plus profonde et prononcée dans les camps des déplacés, des populations qui doivent déjà faire face aux affres de la guerre et des conflits, et qui aujourd'hui subissent encore cette épidémie d'Ebola. Et donc pour cela, nous devons intervenir le plus rapidement possible », a-t-elle souligné.

Judith Suminwa a par ailleurs sollicité une solidarité internationale accrue afin de mobiliser davantage de moyens en faveur des urgences humanitaires. Elle a également appelé au rétablissement de la paix et au renforcement de la coopération et du développement entre les États.

En outre, la Cheffe du Gouvernement a défendu une approche intégrée fondée sur le nexus humanitaire-développement-paix, estimant que cette démarche permet de mieux atteindre les populations affectées et de favoriser leur réinsertion dans une dynamique de développement durable.

La commémoration du 75e anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés s'est tenue en présence notamment du Président de l'Autriche et du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a également pris la parole à cette occasion.