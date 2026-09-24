La Direction générale des impôts (DGI) tient sa 15e Assemblée annuelle sur le thème : « Construire la DGI de demain : quels leviers pour une administration fiscale plus performante au service de la souveraineté nationale ? », les 23 et 24 septembre 2026, à Ouagadougou.

Face aux mutations socio-économiques et technolo- giques qui affectent tous les secteurs d'activités, la Direction générale des impôts (DGI) veut se donner les moyens de rester toujours efficace dans la mobilisation des ressources au profit du buget. Pour ce faire, elle tient sa 15e Assemblée annuelle sur le thème : « Construire la DGI de demain : quels leviers pour une administration fiscale plus performante au service de la souveraineté nationale ? », les 23 et 24 septembre 2026, à Ouagadougou.

Pour la directrice générale des Impôts, Eliane T. Djiguemdé, dans un Burkina engagé sur la voie de la souveraineté et confronté à des défis sécuritaires, économiques et sociaux, garantir durablement l'efficacité dans la mobilisation des ressources propres est un impératif pour l'administration fiscale. Cette exigence de se pencher sur son avenir s'impose donc à la DGI pour plusieurs raisons. « D'abord, il y a son Plan stratégique 2023-2027, qui arrive à son terme et implique de tirer les enseigne-ments des réformes engagées et de préparer le prochain cycle stratégique.

Ensuite, les évolutions de la DGI, de son cadre de travail, ainsi que le déplacement de la matière imposable vers le foncier, l'économie informelle et l'économie numérique, exige qu'elle ajuste en permanence ses méthodes et outils », a-t-elle soutenu. Dans l'objectif d'identifier les leviers stratégiques, organisationnels, technologiques et humains à actionner pour bâtir une administration fiscale futuriste moderne, performante et résiliente, les échanges durant ces deux jours vont s'articuler autour de trois sous-thèmes.

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Le 1er porte sur « l'adaptation de l'organisation, du cadre normatif et des procédures aux nouveaux défis en matière de performance continue, de modernisation et de gestion foncière ». Le 2e sous-thème est intitulé « le capital humain, le leadership et la culture de la performance comme moteurs de la transformation de la DGI ». Quant au dernier axe de réflexion des participants de la 15e AG de la DGI va concerner « la gouvernance de la donnée et le recours à l'intelligence artificielle comme leviers de performance et de sécurisation des recettes ».

Quatre changements de paradigme pour bâtir la DGI de demain

En livrant la communication inaugurale de cette conférence, le directeur général de l'Institut des Finances publiques du Burkina, Barthélémy Dabré, a identifié quatre changements de paradigme à opérer pour dessiner le prototype de la DGI de demain. Il s'agit de la nécessité de passer « d'une administration qui obéit, à une administration qui rend compte », « d'une administration qui attend la déclaration, à une administration qui préétablit l'obligation ».

Selon Barthéley Dabré, la DGI doit également passer, « d'une administration qui recrute des agents, à une administration qui cultive des experts » et « d'une administration qui constate, à une administration qui sait ». « Le jour où la DGI proposera l'impôt au lieu de l'attendre, elle aura changé de nature dans les quatre sens à la fois », a conclu Barthélémy Dabré. Pour le conseiller technique, Salifou Timtoré, représentant le ministre de l'Economie et des Finances, la construction de la DGI de demain exige l'activation simultanée de ces différents leviers structurants. Il a salué la pertinence des thématiques soumises à la réflexion.

« La souveraineté d'un Etat ne se proclame pas seulement. Elle se bâtit au quotidien dans la rigueur du recouvrement de l'impôt et la justice fiscale », a-t-il martelé. Tout en rappelant l'orientation des plus hautes autorités qui est d'aller vers une digitalisation intégrale des procédures et des services, afin de garantir la transparence à tous les niveaux et rapprocher l'administration du citoyen, Salifou Timtoré a invité les participants

à des réflexions audacieuses, porteuses de solutions concrètes et réalistes, pour donner au Burkina Faso les moyens de sa liberté et de son développement durable.