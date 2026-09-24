Burkina Faso: Partenaires bilatéraux - Vers une relance de la coopération avec Singapour

La délégation burkinabè à la 81e Assemblée générale de l'ONU a entamé la série des rencontres bilatérales le 22 septembre à New York.

La première audience est celle que le ministre des Affaires étrangères a accordée à Frank Garcia Jr., Secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis, chargé des affaires africaines. Entourés de leurs collaborateurs, les deux hommes ont évoqué avec satisfaction les acquis récemment engrangés dans la coopération entre le Burkina Faso et les Etats-Unis, dans les domaines de la sécurité et de l'économie.

Ces acquis sont le résultat du dialogue et de l'écoute restaurés après un moment d'incompréhensions qui avait refroidi la coopération entre les deux pays. Tirant leçon de ce passé, Frank Garcia Jr. a réaffirmé l'engagement de son pays à privilégier un partenariat basé sur le respect de la souveraineté de chaque Etat et les intérêts mutuels, dans une concertation permanente.

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Le ministre des Affaires étrangères a encouragé le partenaire américain à continuer dans cette démarche d'écoute et d'ouverture avec le Burkina Faso, pour éviter les erreurs qui ont émaillé la coopération, notamment des appréciations faites sur la base de préjugés ou sous l'influence géopolitique de certains Etats. « Ces Etats sous-estiment nos potentialités et surestiment nos défis. Aujourd'hui nous apprécions la sincérité qui guide nos relations avec les Etats-Unis. Nous demandons une lecture objective de notre contexte et un partenariat qui nous permet de trouver des solutions durables » , a indiqué le ministre Traoré.

Le chef de la diplomatie burkinabè a par la suite échangé avec son homologue du Royaume du Maroc, un pays avec lequel le Burkina Faso entretient des relations fructueuses, exemplaires et stratégiques, ancrées dans une dynamique de solidarité Sud-Sud et fondées sur le respect mutuel et la fraternité entre les peuples des deux pays. Les échanges entre le camarade ministre, Karamoko Jean Marie Traoré et Nasser Bourita, ont permis de faire un tour d'horizon sur les axes de la coopération entre Ouagadougou et Rabat, qui s'est renforcée lors de la 5e commission mixte de coopération en 2025, avec la signature de 14 instruments juridiques et accords de coopération.

Les deux ministres ont renouvelé leur disposition à faire de ce partenariat, un modèle concret de coopération interafricaine et mutuellement bénéfique. Le ministre Traoré en a profité pour saluer la vision stratégique du Roi Mohammed VI qui a initié le projet visant à désenclaver les pays du Sahel et leur offrir un accès à l'Atlantique. La dernière rencontre bilatérale de la journée du 22 septembre à New York est celle entre le ministre des Affaires étrangères burkinabè et Dr. Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères du Singapour.

Les deux ministres ont échangé sur la nécessité de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la République de Singapour, notamment dans les domaines des affaires et du partage d'expériences dans le secteur des TIC. Répondant à une question de son homologue du Singapour, le ministre Traoré a présenté la situation réelle qui prévaut au Burkina Faso, en mettant l'accent sur les potentialités de notre pays et la nouvelle dynamique engagée pour des partenariats gagnant-gagnants fondés sur le respect mutuel. Les deux ministres ont souhaité des visites officielles dans leurs pays respectifs, en vue de donner plus de contenu à la coopération entre le Burkina Faso et Singapour.