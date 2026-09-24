Afrique de l'Ouest: 16e édition du SITHO - La modernisation du tourisme dans l'espace AES au centre d'un forum

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, représentant le Premier ministre, a présidé la cérémonie d'ouverture du forum des acteurs du tourisme de la Confédération des Etats du Sahel (AES), mercredi 23 septembre 2026, à Ouagadougou.

La 16e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) se tient, du 22 au 27 septembre 2026, dans la capitale du Burkina Faso. En marge des activités, les acteurs du tourisme des pays membres de la Confédération de l'AES se retrouvent en forum pour discuter de l'avenir de leur secteur. L'ouverture de ce forum a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, représentant le Premier ministre, ce mercredi 23 septembre 2026, à Ouagadougou.

Placé sur le thème, « Investissement intégré et souveraineté économique : bâtir une destination touristique sahélienne compétitive », cette rencontre a réuni les délégations officielles, les professionnels et les opérateurs économiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'objectif principal de ce rassemblement est de poser les bases d'une coopération structurelle pour transformer le patrimoine culturel et faunique en un levier de croissance économique. Selon le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le choix du thème est une invite à renouveler le regard sur l'investissement touristique.

Nous devons conjuguer nos efforts pour moderniser le secteur, renforcer les capacités des acteurs et développer des stratégies de conquête de visiteurs locaux et étrangers », a-t-il souligné. Il a indiqué que ce forum vise à faire du tourisme un domaine de coopération, d'investissement et de création de richesses entre les pays membres.

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Il a invité les acteurs à mettre en réseau les patrimoines pour constituer une offre élargie au sein de l'espace confédéral. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a également émis la nécessité d'un partenariat public-privé pour moderniser le secteur, développer les infrastructures, former les acteurs et impliquer les universités ainsi que les collectivités territoriales dans la valorisation des territoires.

Il souhaite que le forum mette l'accent sur la valorisation des sites touristiques. « OEuvrons ensemble pour une professionnalisation accrue du secteur du tourisme et de l'hôtellerie », a-t-il appelé. Il rappelé que le développement d'une véritable destination touristique ne repose pas uniquement sur l'existence de sites mais plutôt sur, entre autres, des infrastructures, des services de qualité, des acteurs bien formés, des mécanismes de financement adaptés et une promotion efficace.

Le président de la Commission nationale de l'AES, Bassolma Bazié, par ailleurs, parrain du forum a salué cette initiative d'intégration régionale. Il a indiqué que la Confédération offre l'opportunité de construire des projets communs au-delà des frontières nationales. Selon lui, la démarche repose sur le renforcement des capacités des entreprises locales et la promotion de l'investissement régional afin que la valeur générée bénéficie aux populations de l'espace. Il a exhorté les participants à formuler des propositions concrètes et à sceller des partenariats durables.