Burkina Faso: SITHO 2026 - Le Gouverneur du Guiriko encourage les exposants de sa région

En marge de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), la présidente de la délégation spéciale régionale du Guiriko, Mariama Konaté, par ailleurs, gouverneur, a visité, le mercredi 23 septembre 2026, le stand de sa région qui est invitée d'honneur.

Le Guiriko est la région invitée d'honneur de la 16e édition du Salon international de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), qui se tient, du 22 au 27 Septembre 2026 sur le thème « Financement des projets structurants: un levier pour le développement du tourisme ». Pour l'occasion, le gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté, également présidente de la délégation spéciale régionale s'est rendue le mercredi 23 septembre 2026, au stand de sa région pour encourager les acteurs qui y exposent les potentialités locales.

En effet, le stand de la région du Guiriko présente six expositions qui sont, entre autres, les sites touristiques, l'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage, l'artisanat, et samandéni Beach.

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A la fin de sa visite, la présidente de la délégation spéciale régionale du Guiriko Mariama Konaté a exprimé sa satisfaction de découvrir le stand du Guiriko en miniature qui met en avant les richesses touristiques, hôtelières et culturelles de la région. « Nous sommes émerveillés de voir certaines potentialités de notre région exposées ici à Ouagadougou.

Par exemple, quand vous prenez les pagnes tissés teints en kôkô dunda, on ne les retrouve nulle part ailleurs, que dans le Guiriko », a-t-elle soutenu tout en invitant les touristes nationaux et internationaux à visiter sa région qui regorge beaucoup de sites touristiques majeurs tels que les hippopotames de satiri, les villages traditionnels de Kumi et Koro.

Exposante dans le stand, la teinturière, Martine Domodo se dit satisfaite de la visite de la première responsable de la région.

Elle s'est réjouie d'avoir déjà réalisé un bon chiffre d'affaires, même si au-delà des ventes directes, l'objectif principal de sa présence au SITHO est de faire connaitre les richesses et le potentiel artisanal du Guiriko. « Notre particularité, c'est le kôkô dunda sur le pagne tissé. Notre innovation réside dans la chaine de valeurs du coton textile. Nous avons déjà vendu et nous sommes contents. Mais notre objectif premier est de nous faire connaitre, de faire connaitre notre savoir-faire et de nous fournir un bon carnet d'adresse », a-t-elle indiqué.