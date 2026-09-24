Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue de la République de Côte d'Ivoire

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem s'est entretenu avec Mme Kaba Niali, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de Côte d'Ivoire, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le ministre soudanais a présenté à son homologue un exposé sur l'évolution de la situation au Soudan. Les deux parties ont également discuté de la coordination des positions et de l'échange de soutien dans les forums régionaux et internationaux.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre la coopération et la coordination dans la période à venir.