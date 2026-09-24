Ile Maurice: Un enseignant arrêté après l'agression présumée de son recteur

Un enseignant de 31 ans a été arrêté par la police de Moka, le mardi 22 septembre, dans le cadre d'une enquête portant sur l'agression présumée du recteur d'un collège à Hermitage. L'affaire ferait suite à des tensions concernant le comportement de l'enseignant envers des élèves et des membres de l'administration.

L'enseignant a été convoqué dans le bureau du recteur le lundi 21 septembre, en présence du manager de l'établissement. Il lui aurait alors été proposé de démissionner ou de quitter l'établissement selon certaines conditions. La situation aurait toutefois dégénéré. L'enseignant se serait montré agressif envers le recteur, poussant d'autres membres du personnel à intervenir. Au cours de l'incident, il serait tombé et aurait été blessé. Le Service d'Aide Médicale d'Urgence et la police de Moka ont été sollicités. Selon la version rapportée aux enquêteurs, l'homme aurait continué à se montrer violent avant d'être conduit au poste de police de Moka.

L'affaire aurait connu un nouveau développement vers 13 h 30. L'enseignant serait revenu au collège, cette fois muni d'une chaîne métallique de tronçonneuse. Il aurait agressé le recteur dans le bureau administratif avant d'endommager une porte en aluminium. Il a ensuite quitté les lieux.

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Le recteur, âgé de 74 ans, a été blessé à la paume droite et à la cuisse gauche. Il a reçu des soins et a été autorisé à rentrer chez lui avec des médicaments. Les dégâts matériels sont estimés à Rs 3 000. Vers 15 heures, le suspect a été arrêté par une équipe de la police de Moka. Après son interrogatoire, il a été placé en détention au Moka Detention Centre en attendant sa comparution devant la justice. L'enquête se poursuit.