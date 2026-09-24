Ile Maurice: Des alertes illustrées sur les téléphones d'ici deux ans

24 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Des alertes météorologiques envoyées directement sur les téléphones, accompagnées de pictogrammes, pourraient voir le jour d'ici deux ans. C'est ce qu'a indiqué l'Acting Director des Mauritius Meteorological Services (MMS), Prithiviraj Booneeady, hier, au Ravenala Attitude, à Balaclava. Il s'exprimait lors du Stakeholder Validation Workshop consacré au Strategic Plan 2027-2031 du service.

Le MMS veut un système d'alerte plus simple et plus visuel. Chacun doit pouvoir saisir rapidement le niveau de risque, sans maîtriser le vocabulaire des prévisionnistes. Le service travaille pour cela sur une matrice d'impact qui associe couleurs et pictogrammes. Prithiviraj Booneeady résume ainsi la démarche : «Le système météorologique n'est pas seulement destiné à la météo, il est destiné au public.»

Cette évolution repose sur l'impact-based forecasting. Il ne s'agit plus seulement d'annoncer le phénomène attendu, mais d'en expliquer les conséquences possibles. Une forte pluie ne serait plus décrite uniquement en quantité de précipitations : l'alerte indiquerait aussi ses effets probables sur les routes, les déplacements ou les habitations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable du MMS a lié cette transformation à la hausse des températures, aux changements dans les régimes de pluie, à l'élévation du niveau de la mer et au comportement parfois atypique des systèmes cycloniques. Le plan s'inscrit également dans l'initiative Early warnings for all, lancée en 2022 par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Maurice a lancé sa propre initiative en décembre 2023.

Le document a été commandité par la World Meteorological Organization (WMO) et élaboré en trois mois environ avec le personnel du MMS. Le consultant local Fareed Jaunbocus, qui l'a présenté, y fixe cinq objectifs. Pour la consultante de la WMO Alice Suares, sa mise en oeuvre devra associer les utilisateurs des services météorologiques.

L'atelier visait à recueillir les observations des parties prenantes avant la finalisation du plan. Il reste à identifier les financements nécessaires : Prithiviraj Booneeady a insisté sur l'importance d'un plan d'implémentation.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.