Ile Maurice: Deux collégiens interpellés avec des substances soupçonnées d'être du cannabis

Deux jeunes de 19 ans, fréquentant un collège d'État de Phoenix, ont été interpellés par la police de cette localité, le mardi 22 septembre, après avoir été trouvés en possession de substances soupçonnées d'être du cannabis. Vers 14 h 30, agissant sur la base de certaines informations, des policiers de Phoenix se sont rendus à Closel Road, où les deux jeunes ont été repérés dans des buissons.

Lors de l'intervention, les policiers ont découvert sur l'un d'eux une cigarette artisanale contenant des feuilles soupçonnées d'être du cannabis. Une fouille effectuée avec son consentement a également permis de retrouver un sachet refermable contenant une substance similaire. La fouille du sac du second collégien a permis aux policiers de saisir quatre emballages en plastique contenant également des feuilles soupçonnées d'être du cannabis.

Interrogés sur la provenance de ces substances, les jeunes auraient indiqué aux policiers les avoir achetées pour leur consommation personnelle. Ils ont ensuite été conduits au poste de police de Phoenix pour les besoins de l'enquête.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les différentes saisies ont été pesées et scellées en présence des deux suspects. Elles comprennent notamment 3,93 grammes et 0,48 gramme de feuilles soupçonnées d'être du cannabis, ainsi qu'une cigarette artisanale. La valeur totale de la saisie est estimée par la police à Rs 8 015.

Les deux jeunes ont par la suite été placés en captivité au Vacoas Detention Centre en attendant leur comparution devant la justice. L'enquête se poursuit.